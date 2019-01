Dragon Ball Súper Broly: Freezer y Bulma revelaron qué le pedirían a Sheng Long

Con casi una semana en cartelera, Dragon Ball Super: Broly ha acaparado la atención de los espectadores y sobre todo de los fanáticos. Si bien el guerrero saiyajin debía llevarse toda la atención, diferentes situaciones lograron robarles más de una sonrisa a los fans.

En redes sociales, seguidores de la historia de Akira Toriyama viene debatiendo sobre qué momento de Dragon Ball Super: Broly quedará para el recuerdo. Aunque no lo parezca, dos intervenciones de Bulma y Freezer vienen siendo muy comentadas.

ATENCIÓN CON EL SPOILER

Resulta que en la película ambos personajes son movidos por la ambición, pero sobre todo por la vanidad, ocasionando que Bulma junte nuevamente las Esferas del Dragón. Lo que la esposa de Vegeta no sabía, era que el "Emperador del mal" también tenía el mismo objetivo. Al final él terminaría robándole todo.

Pero más allá de pedirle a Shenlong fortuna o poder, Bulma había optado por algo mejor, o eso es lo que ella dice. La humana, tras tener todo reunido, solicitaría al dragón poder 'rejuvenecer sólo cinco años'. Cuando Gokú le pregunta porque no pide más juventud, ella le contesta: "no puedo, se me vería antinatural y ocasionaría que la gente hable".

El panorama sobre Freezer no se aleja mucho al de Bulma. Mientras espera que sus secuaces recolecten las 7 esferas del Dragón por él, afirman que las usará para poder crecer; ya que muchos de sus enemigos lo han llamado 'enano' y lo odia. Al igual que la esposa de Vegeta, Freezer afirma que solo necesita cinco centímetros en su forma perfecta, porque si creciese más de la cuenta se vería anti natural.

Dragon Ball Super: Broly ya se encuentra en todas las salas de cine a nivel nacional.

Dragon Ball Super: Broly es toda una sensación entre los fans y público en general. La producción basada en la historia creada por Akira Toriyama, fue nominada por la Academia Japonesa de Cine a Mejor Película de Animación a su edición número 42.

El largometraje, que ha llegado hace unos días a nuestro país, ha sido seleccionada junto a Penguin Highway (adaptación de la novela de Tomihiko Morimi), Mirai (Mamoru Hosoda), Detective Conan: Zero the Enforcer (Gōshō Aoyama) y Okko’s Inn (Kitarō Kōsaka).