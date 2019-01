Spider-Man Far From Home: Revelan spoilers de 'Avengers: Endgame' por su sinopsis [VIDEO]

Segunda advertencia de spoilers: Lea el artículo bajo su propia responsabilidad. Acaba de filtrarse nueva y valiosa información sobre lo que realmente pasará al final de ‘'Avengers 4: Endgame' luego de que se revelara aparentemente el sinopsis de la segunda película del arácnido favorito; ‘Spider-Man: Far From Home’.

En las redes sociales viene circulando esta información, que ha sido tomada por diversos portales informativos (principalmente de Reddit). Los hechos que acaban de ser expuestos han roto el corazón de más de un fanático de Marvel.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por ningún productor de ‘Spider-Man: Far From Home’ y mucho menos de ‘Avengers: Endgame’, pero si viene tomando fuerza por las coincidencias que han encontrado.

Recuerda que con estas revelaciones (que encontrarás al final) podrías arruinarte todas las sorpresas que ha preparado la cuarta película de los Avengers y la secuela de Spider-Man.

Tráiler de Avengers: Endgame

SPOILERS

-El primer y más impactante spoiler es la muerte de Tony Stark (Iron Man) a manos de Thanos.

-Existen cuatro monstruos en ‘Spider-Man: Far From Home’ vinculados a los cuatro elementos (agua, aire, tierra y fuego).

-Mysterio es el villano indiscutible, pero también Chameleon tiene gran relevancia en la cinta.

-Aparentemente Peter Parker utilizará un traje especial de S.H.I.E.L.D.; sin emabargo, optará por usa el traje rojo y negro que fue diseñado por Tony Stark, antes de morir.

-Habrá una importante relación entre Spidey y Fury.

-Luego de lo sucedido en ‘Avengers 4: Endgame’, Peter Parker se retira como Spider-Man porque cae en depresión.

-La tía May de Peter empezará un romance con Happy.

Asimismo, se ha dicho que en quincena de enero se liberaría el primer tráiler de ‘Spider-Man: Far From Home’ como antesala de ‘Capitana Marvel’ y ‘'Avengers 4: Endgame'’.