Avengers 4: nuevo superhéore ingresaría y sería clave para acabar con Thanos

Faltan menos de cuatro meses para el esperado estreno de Avengers 4: Endgame, la película que promete marcar un hito en la industria.

En medio de de las teorías y especulaciones, que no dejan de aumentar cada día, ha surgido un rumor sobre la posible aparición de un superhéroe completamente nuevo para el Universo Cinematográfico de Marvel.

Sabiendo que los personajes sobrevivientes tienen que luchar para poder remediar lo hecho por Thanos tras su chasquido, una teoría del fundador de MCU Cosmic, Jeremy Conrad, podría tener sentido.

Todo cabe indicar que Marvel Studios estaría planeando el debut oficial de Black Knight (Caballero Negro) en el cine, y que mejor plataforma, Avengers 4: Endgame.

Conrad, del medio especializado en Marvel MCUCosmic, indicó que 'hubo conversaciones' sobre la inclusión de nuevos personajes en las siguientes cintas de Marvel entre los directivos de la compañía.

"Se dieron algunas pistas y se habló sobre 'Caballero Negro' recientemente. Aparentemente Marvel tiene un plan para él en el Universo Cinematográfico y ya saben cómo será presentado". Lo más interesante es la imagen que compartió en la publicación que hizo en Twitter, un acercamiento a la civilización que se "esconde" en el Reino Cuántico visto en Ant Man and The Wasp.

There's been some hinting and talk about Black Knight recently. Apparently Marvel does have a plan for him in the MCU, and they already know how he'll be introduced. pic.twitter.com/rOHHO9hWgU