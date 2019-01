Conoce cuáles fueron las series más pirateadas durante el año 2018 [FOTOS Y VIDEO]

Pasó el año 2018 y con ello se puede conocer varios rankings que nos hablan de lo mejor o pero del año. En este caso, te contamos acerca de las series que fueron víctimas de la piratería a lo largo del 2018.

La información que fue revelada gracias al portal TorrentFreak, estuvo basado en los datos del tráfico de BitTorrent, y esta determinó que la serie más pirateada en el 2018 fue The Walking Dead.

Al parecer el nuevo arco de la producción de AMC atrapó a todos los televidentes, que nadie se quiso perder los capítulos estrenos, por lo que ocupa el primer puesto como la serie pirateada del año, desplazando a Game of Thrones, que por seis años de forma consecutiva, se quedó con ese lugar.

The Walking Dead emitió ya la mitad de capítulos de la novena temporada, y al parecer fue tan bien recibida, que esto impulsó a que exista una gran cantidad de descargas ilegales, sobre todo, porque se pudo ver la partida Rick Grimes y el cambio drástico en el panorama de los sobrevivientes.

Pero esto no queda aquí, porque a The Walking Dead, le sigue en el segundo puesto, The Flash, que en la actualidad emite su quinta temporada y es protagonizada por Grant Gustin. Completa el podio The Big Bang Theory, que ya llegó a su temporada final y sigue siendo una de las favoritas del público.

En el cuarto lugar está Vikingos, en el quinto puesto aparece Titans. El sexto lugar es para Arrow, el séptimo puesto lo ocupa Supernatural, y cierran el ranking, Westworld, DC’s Legends of Tomorrow y Suits. La serie de DC Universe es la única en el top 10 que debutó en el 2018 y solo tiene una temporada.

En la parte superior te dejamos una galería con este ranking.