¿Walter White y Jesse Pinkman en la nueva temporada de 'Better Call Saul'? [VIDEO]

Luego de que se anunciara el lanzamiento de la quinta temporada de 'Better Call Saul', precuela de 'Breaking Bad' y serie que narra los orígenes del abogado James McGuill, popularmente conocido como Saul Goodman, las especulaciones sobre el esperado encuentro entre los personajes de ambas series crecen mientras pasan los días.

La cuarta temporada de 'Better Call Saul', la cual se estrenó el pasado 6 de agostó, se acercó hacia los sucesos conocidos gracias a Breaking Bad, por lo que los fanáticos han tomado como un hecho que en esta nueva etapa Walter White y Jesse Pinkman aparecerán para solicitar los servicios del abogado de cuestionables métodos y retorcida ética. Pero, ¿es esto confirmado?

Durante una entrevista que le hiciera EW a Peter Gould, quien dirigió y escribió para 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul' junto a Vince Gilligan, este dijo que la prioridad de Jimmy (Saul Goodman) es intentar recuperar todos sus contactos de la venta de teléfonos desechables (cuarta temporada). En otro momento de la conversación, tras ser consultado sobre la cantidad de temporadas, manifestó: “Mi deseo más anhelado es que terminemos la historia que empezamos de una forma satisfactoria. Mi sueño es llegar al mismo universo de satisfacción que Breaking Bad. Estoy tan orgulloso del final que le dimos a Breaking, que ese es uno de los temores de esta serie, empañar eso. Dicho eso, creo que estamos más cerca del final que del principio”.

Cuando se le preguntó por la presencia de los personajes de 'Breaking Bad' en 'Better Call Saul', y la participación de Walter White y Jesse Pinkman, Peter Gould prefirió no confirmar esta teoría. “Si mostrar escenas durante el curso de Breaking Bad aportan a la historia o son parte relevante, creo que lo haremos. Pero no quiero volver a la serie solo porque podemos”, manifestó al espacio noticioso.

Walter White y Jesse Pinkman conocen a Saul Goodman