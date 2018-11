Deadpool lanza divertido póster para promocionar su especial navideño [FOTO]

Ryan Reynolds volverá con su famoso personaje, Deadpool en esta navidad. Once Upon a Deadpool, es la versión edulcorada que prepara Fox en diciembre.

Como se sabe la clasificación de esta cinta será PG-13, al más puro estilo de La Princesa Prometida; película de fantasía estrenada en 1987 y que tenía entre su reparto a un joven Fred Savage (Los Años Maravillosos).

Siguiendo la estética sarcástica que caracteriza a Deadpool, el póster (publicado en Twitter) muestra a superhéroe junto a Fred Savage cabalgando al reno de nariz roja, Rodolfo, en una escena digna de un cuento de hadas.

On December 12th, there will be zero F’s given. pic.twitter.com/CPRYxuPcBT