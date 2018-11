Creed 2: Conoce a Viktor Drago, el colosal oponente de Adonis [VIDEO]

Sylvester Stallone está listo para el estreno de Creed 2, el spin off de la famosa saga de Rocky. Por tal motivo para promocionar la película, New Line Cinema lanzó un video donde se presenta a Viktor Drago.

Florian Munteanu, es el actor elegido para caracterizar al hijo de Iván Drago, interpretado por Doph Lundgren. Con una estatura de 1.93 metros y un peso de más de 110 kg, el rumano se preparado físicamente para asumir el papel de Viktor Drago.

En el video se puede observar el duro entrenamiento del boxeador antes de enfrentarse a Adonis Creed (Michael B. Jordan), y según se ve no se lo pondrá nada fácil.

Con el fonde musical de 'Who We Be' de DMX, el clip presenta a Viktor Drago como un oponente colosal y duro de vencer, mezclando imágenes de entrenamiento reales con secuencias de la película.

A todo esto, se suma la experiencia y madurez de Dolph Lundgren, que vuelve a interpretar a Iván Drago después de 33 años. Quién verá el enfrentamiento que tiene su hijo contra Adonis como parte de la venganza personal que tiene hacia Rocky Balboa.

En la otra esquina veremos al incansable Sylvester Stallone, quien entrenará al hijo de Apollo Creed con cierto temor, ya que aún se siente culpable por la muerte de su amigo a manos de Iván Drago y teme que la historia se repita con Adonis.

Creed 2 llegará a los cines el 28 de noviembre. Junto a los cuatro actores mencionados líneas arriba, completan el reparto Tessa Thompson (Thor: Ragnarok), Wood Harris (Ant-Man), Phylicia Rashad (Frankie and Alice), Russell Hornsby (Fences) y el exboxeador profesional Andre Ward.

Mira el vídeo en YouTube, que presenta a Viktor Drago