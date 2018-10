Avengers: ¡No creerás qué actor de 'Infinity War’ defiende a Thanos!

¡Los fans no lo creen! Sí bien, hay quienes consideran a Thanos un personaje memorable, el mayor asesino del Universo Cinematográfico de Marvel tiene defensores, y aparentemente, uno de ellos es un conocido actor del elenco de Avengers: Infinity War.

Y no, no es Josh Brolin, quien protagoniza al titán, sino Bradley Cooper, quien le pone la voz a Rocket Racoon de los Guardianes de la Galaxia. En una entrevista que el actor concedió a la BBC, se refirió al proceso detrás de actuar como un personaje que en realidad no existe, además, compartió algunos de sus pensamientos sobre las cinta de los Avengers y por qué el personaje de Thanos resulta tan efectivo.

Cooper se rindió en elogios hacia la actuación de Josh Brolin: “Es impresionante, es el motivo por el cual la película funciona. Thanos es... ¡qué personaje!”. Pero termina dándole parte de la razón: “Tan solo pensar que te logra que pienses, ¡Lo que dice es verdad!”. El actor se refiere al razonamiento detrás de la decisión de exterminar a la mitad de los seres vivos, que significa evitar que se acaben los recursos disponibles en todo el universo. Aunque lo hace como un villano sin ningún tipo de remordimiento, lo describe como una carga que solo él puede llevar, y que generan empatía en muchos de los espectadores.

“Parte de mi piensa: me parece bien que finalmente descanse. Sí, odio que la mitad del universo haya muerto, pero sí, parte de mi piensa se alegra que haya tenido éxito en su cometido y no se qué dice eso de mi persona”, añadió.

Sin duda, esto puede generar incomodidad entre los fans de la cinta. Y tú, ¿qué piensas?