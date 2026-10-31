Es falsa la imagen que muestra a hinchas de Alianza Lima borrando un mural de Hernán Barcos: fue generada con inteligencia artificial La imagen volvió a circular en redes sociales tras la derrota blanquiazul, pese a que ya había sido desmentida en agosto.

LO FALSO:

Una imagen muestra a hinchas de Alianza Lima borrando un mural de Hernán Barcos tras la derrota ante Sporting Cristal.

LO VERDADERO:

La imagen fue generada mediante inteligencia artificial y presenta inconsistencias físicas que lo evidencian.

La misma imagen ya había circulado en agosto de 2026 y fue desmentida por Verificador de La República.

Luego de la reciente derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal, empezó a circular en redes sociales una imagen que muestra a un grupo de hinchas borrando un mural de Hernán Barcos. Las publicaciones aseguran que la hinchada blanquiazul eliminó el mural ubicado en los alrededores del estadio Alejandro Villanueva tras la caída del equipo. Sin embargo, la imagen es falsa y fue generada mediante inteligencia artificial.

Viral en redes. Foto: Facebook

Descripción que acompaña las imágenes virales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor interacción circula en Facebook, donde acumula más de 4.200 ‘Me gusta’, 1.100 comentarios y 70 compartidos.

Imagen viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

A primera vista, la imagen presenta diversas inconsistencias físicas que permiten sospechar de su origen artificial. Entre ellas, se observan detalles poco naturales en las formas, proporciones y características de algunos elementos de la escena, que no guardan una coherencia visual propia de una fotografía real.

Inconsistencias físicas. Foto: Facebook | Composición: LR

A partir de estos indicios, se analizó la imagen viral mediante distintas herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. SynthID identificó inconsistencias visuales cuyos patrones son compatibles con una imagen creada artificialmente.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Por su parte, Hive Moderation determinó que existe un 98,9% de probabilidad de que la imagen haya sido generada mediante inteligencia artificial.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

En la misma línea, Sightengine arrojó un resultado del 99% de probabilidad de que se trate de contenido creado artificialmente.

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Además, esta no es la primera vez que se utiliza la misma imagen para difundir desinformación. En agosto de 2026, luego de que Hernán Barcos firmara por Sporting Cristal, la fotografía también circuló en redes sociales con un contexto similar, sugiriendo que hinchas de Alianza Lima habían borrado el mural del exdelantero blanquiazul. En aquella oportunidad, Verificador de La República ya había desmentido su autenticidad al determinar que fue generada mediante inteligencia artificial.

Nota de Verificador de La República. Foto: Verificador de La República

Conclusión

Por tanto, es falso que hinchas de Alianza Lima hayan borrado un mural de Hernán Barcos tras la derrota ante Sporting Cristal. La imagen viral presenta inconsistencias visuales y distintas herramientas especializadas la identificaron como contenido generado mediante inteligencia artificial. Además, la fotografía ya había sido desmentida por Verificador de La República en agosto de 2026.