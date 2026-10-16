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Sociedad

Escolares ganan concurso de innovación Reto Marte y buscan apoyo para representar a Perú en España

Raphael Dagnino, Bruno Valencia y Jack Vásquez desarrollaron un sistema de tratamiento y reutilización del agua. Los estudiantes piden apoyo para viajar y representar al Perú en la final internacional del Reto Marte, en Madrid.

Escolares ganaron Reto Marte y se alistan para representar a Perú en España
Escolares ganaron Reto Marte y se alistan para representar a Perú en EspañaFoto: Difusión
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Tres estudiantes de la Gran Unidad Escolar Melitón Carbajal, ubicada en Lince, obtuvieron el primer lugar en el ranking nacional del Marsh Innovation Challenge 2026, conocido como Reto Marte. Este resultado les permitió clasificar a la final internacional, que se realizará del 3 al 5 de noviembre en Getafe, Madrid, España.

Los escolares Raphael Dagnino Lanao, Bruno Valencia Malpartida y Jack Vásquez Faustino, de 15 años, cursan el cuarto año de secundaria e integran el Equipo 118. Pertenecen al Club de Ciencia y Tecnología “Stephen Hawking” de su colegio y desarrollaron su propuesta con la orientación del docente Daniel Béjar Quispe.

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Una propuesta para tratar y reutilizar el agua

El proyecto ganador, denominado MARS-BIOLOOP, plantea un sistema de tratamiento, monitoreo y reutilización del agua vinculada a procesos de aprovechamiento de recursos. Su funcionamiento responde a una lógica de circuito cerrado que permite evaluar si el agua reúne las condiciones necesarias para volver a utilizarse.

Si cumple con esos requisitos, el agua se reincorpora al circuito; de lo contrario, regresa al proceso de tratamiento. Con esta propuesta, los estudiantes lograron su pase a la etapa internacional del certamen en España.

Mars Challenge es una experiencia de innovación educativa que invita a los escolares a plantear soluciones a problemas relacionados con una futura presencia humana en Marte. También promueve propuestas que puedan tener aplicaciones en la Tierra, mediante la investigación, el diseño, el prototipado y el trabajo colaborativo.

“Que nuestros estudiantes lleguen a España no significa únicamente participar en una competencia internacional. Significa demostrar que el talento científico de la escuela pública peruana puede competir en escenarios globales”, señaló Daniel Béjar, docente asesor del Club de Ciencia y Tecnología "Stephen Hawking" - CONCYTEC.

Los escolares Raphael Dagnino Lanao, Bruno Valencia Malpartida y Jack Vásquez Faustino, de 15 años, cursan el cuarto año de secundaria e integran el Equipo 118.

Los escolares Raphael Dagnino Lanao, Bruno Valencia Malpartida y Jack Vásquez Faustino, de 15 años, cursan el cuarto año de secundaria e integran el Equipo 118.

Buscan apoyo para representar al Perú en España

Tras obtener la clasificación, los estudiantes buscan apoyo para financiar el viaje de la delegación. Entre los gastos que necesitan cubrir figuran los pasajes aéreos Lima–Madrid–Lima, el alojamiento, el seguro de viaje y otros costos logísticos indispensables para participar en la competencia.

El respaldo económico permitirá que los tres alumnos de este colegio público presenten su proyecto en un escenario internacional y compartan una propuesta desarrollada desde las aulas peruanas.

Daniel Béjar señaló que esperan contar con la ayuda de alguna empresa privada para asegurar los pasajes aéreos del equipo que viajará a España, así como recibir el apoyo del Estado peruano. Las personas también pueden hacer llegar sus aportes a través de los siguientes canales creados por los padres de familia:

  • Número de cuenta BCP: 193-20297561-0-85
  • Yape a nombre de Sara Valencia: 953292745

“El apoyo que buscamos no es para financiar un sueño sin resultados, sino para permitir que un logro ya alcanzado pueda llegar más lejos. Ayudarlos a viajar es apostar por la ciencia, la educación y el talento joven del Perú”, finalizó Béjar.

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