Las cabras figuraban entre las especies más dañinas debido a su capacidad para alterar gravemente la vegetación insular. Foto: Carla Bernhardt/AFP

Las cabras figuraban entre las especies más dañinas debido a su capacidad para alterar gravemente la vegetación insular. Foto: Carla Bernhardt/AFP

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La introducción de cabras en una isla de las Seychelles se convirtió en un problema de conservación que obligó a eliminarlas. En Aride Island, estos animales fueron erradicados antes de 1920, en uno de los primeros casos registrados de eliminación de un mamífero introducido en las islas del océano Índico occidental.

El caso forma parte de una historia mucho más amplia. Un estudio sobre los mamíferos introducidos en las islas de esta región documentó 74 intentos de erradicación en 45 islas. La mayoría de estas operaciones se desarrollaron en Seychelles, Mauricio y sus dependencias, así como en las Îles Éparses.

Las cabras alteraban la vegetación de las islas

Las cabras se encontraban entre los animales introducidos que más preocupación generaban entre los conservacionistas debido a su capacidad para modificar la vegetación mediante el pastoreo. En islas pequeñas, donde los ecosistemas tienen un espacio limitado y se encuentran aislados, esa presión podía afectar especialmente a las plantas nativas.

Cabras salvajes. Foto: WeAreSa

Aride Island se convirtió así en uno de los primeros escenarios donde la eliminación de un animal introducido fue considerada una medida necesaria para proteger el ecosistema. Los registros recopilados por los investigadores señalan que las cabras fueron eliminadas mediante disparos antes de 1920.

El episodio adquirió importancia dentro de la historia de la conservación de las islas porque mostró que proteger la naturaleza no siempre implica preservar todas las especies presentes. En determinados casos, también puede ser necesario retirar aquellas que fueron llevadas por los seres humanos y que no forman parte del ecosistema original.

El problema se repitió en otras islas

Aride no fue un caso aislado. El estudio registra posteriores intentos para eliminar cabras asilvestradas de otras islas de las Seychelles. En total, los investigadores documentaron esfuerzos de erradicación de cabras en cinco islas, algunas con superficies de hasta 11.115 hectáreas.

La dificultad aumentaba cuando los animales lograban establecerse y sobrevivir sin depender directamente de las personas. Reducir su número no necesariamente garantizaba que desaparecieran, ya que unos pocos ejemplares podían permanecer, reproducirse y recuperar la población.

Por ello, los programas posteriores requirieron búsquedas más organizadas y un seguimiento constante. Los investigadores también establecieron una diferencia importante entre una población eliminada deliberadamente y otra que desapareció después de medidas de control.

La erradicación se convirtió en una estrategia de conservación

El caso de las cabras formó parte de una expansión de los programas para retirar mamíferos introducidos de las islas del océano Índico occidental. El estudio señala que tres cuartas partes de los 74 intentos registrados ocurrieron después del año 2000.

En total, las operaciones estuvieron dirigidas contra nueve especies de mamíferos, entre ellas cabras, liebres, conejos, gatos, ratas y ratones. Algunas intervenciones se realizaron en pequeñas islas y otras abarcaron territorios de miles de hectáreas.

En las Seychelles también se registraron casos relacionados con las islas Aldabra de Polymnie e Ile Esprit, donde las cabras habían desaparecido hacia la década de 1970 después de medidas de control. Posteriormente se desarrollaron programas de erradicación más ambiciosos en otras islas del atolón.

La historia de Aride muestra cómo una especie introducida puede permanecer durante décadas y terminar convirtiéndose en un problema para la conservación. Más de un siglo después de aquella primera eliminación registrada, el caso forma parte de una estrategia más amplia para recuperar ecosistemas insulares afectados por especies que no pertenecían originalmente a ellos.