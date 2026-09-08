El científico que se dejó picar por 150 especies de insectos y soportó más de 1.000 picaduras para crear un índice del dolor

Justin Schmidt, conocido como el "Rey del Dolor", dedicó su carrera a estudiar las picaduras de insectos, recibiendo más de 1.000 picaduras para clasificar su dolor. | Foto: AZPM News

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Justin Schmidt dedicó buena parte de su carrera a estudiar a los insectos de una manera poco convencional: dejando que lo picaran. El entomólogo estadounidense recibió más de 1.000 picaduras de distintas especies mientras trabajaba en investigaciones de campo.

Su objetivo era registrar de forma sistemática cuánto dolor provocaba cada picadura y describir sus efectos. Así creó un índice que llegó a reunir unas 150 especies y que convirtió a Schmidt en el conocido 'Rey del Dolor'.

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Así nació el índice de dolor de Justin Schmidt

La idea surgió mientras Schmidt realizaba trabajos de campo como entomólogo, donde las picaduras eran una posibilidad frecuente. A partir de sus propias experiencias, comenzó a puntuar el dolor y a escribir descripciones sobre las sensaciones que producía cada especie.

En 1983 publicó una primera versión de su índice, que incluía 80 especies clasificadas en cuatro niveles. El nivel uno correspondía a dolores relativamente leves, mientras que el cuarto estaba reservado para experiencias descritas por Schmidt como de dolor extremo.

La hormiga bala y la avispa cazadora de tarántulas

Entre los insectos que alcanzaron el nivel cuatro se encuentra la avispa cazadora de tarántulas, cuya picadura Schmidt describió como una experiencia intensa y eléctrica. La hormiga bala también ocupó este nivel y se convirtió en una de las especies más conocidas de su clasificación.

En 2016, Schmidt publicó 'The Sting of the Wild', donde amplió sus observaciones a unas 150 especies y explicó también aspectos de la fisiología y comportamiento de los insectos. El científico murió el 18 de febrero de 2023, a los 75 años, después de padecer Parkinson.

Escala del dolor de Justin Schmidt