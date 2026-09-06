Fue mordido en el dedo por una víbora que produjo una hinchazón hasta el codo: el ataque le sirvió para describir una nueva especie para la ciencia

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Una mordedura ocurrida en septiembre de 2021 terminó aportando una pieza clave para identificar una especie de serpiente que la ciencia había pasado por alto. Gang Wang, investigador de la Universidad Normal de Chengdu, recibió el ataque de una víbora verde en el monte Emei, en China. El reptil pertenecía a una población que durante décadas había sido identificada como Trimeresurus stejnegeri por sus características externas.

El caso adquirió una dimensión científica cuando Wang y otros investigadores analizaron ejemplares de distintas zonas del oeste de Sichuan. El estudio, publicado en la revista Zoosystematics and Evolution, determinó que estas serpientes corresponden a una especie distinta: Trimeresurus lii, bautizada como víbora verde de Huaxi. La investigación incluso incorporó cuatro ejemplares recolectados en 1956, 65 años antes del incidente sufrido por el científico.

Una víbora que durante años fue confundida con otra especie

La especie Trimeresurus stejnegeri, descrita en 1925 por el herpetólogo Karl Patterson Schmidt, posee una amplia distribución en China, desde Taiwán hasta Sichuan y el norte de Vietnam. En el oeste de Sichuan, los ejemplares verdes recibieron ese mismo nombre durante décadas debido a su parecido físico. Sin embargo, esa clasificación carecía de una comprobación genética específica para esa región.

Un estudio de 2016 examinó 171 muestras procedentes de 47 localidades de China, incluida Taiwán, y detectó dos linajes dentro de T. stejnegeri. Ninguna muestra procedía del oeste de Sichuan. Por ello, los autores del nuevo trabajo señalaron que la identidad de esas poblaciones permanecía sin verificar mediante evidencia molecular.

Entre 2019 y 2025, Bo Cai, del Instituto de Biología de Chengdu, y sus colaboradores ampliaron el muestreo. El equipo obtuvo 20 nuevas secuencias de ADN mitocondrial y las comparó con otras 222 disponibles en bases de datos. El análisis incluyó 36 especies de Trimeresurus y tres genes: 16S, cytb y ND4. Los árboles evolutivos situaron a los ejemplares del oeste de Sichuan en una rama propia, estrechamente relacionada con Trimeresurus loong, especie descrita en Yunnan en 2025.

¿Cómo se distingue la nueva víbora verde de Huaxi?

La identificación de Trimeresurus lii no depende únicamente de su ADN. Los investigadores examinaron 15 ejemplares, 11 machos y cuatro hembras, y encontraron una combinación de rasgos que permite diferenciarla de especies cercanas. Su cuerpo presenta un tono verde hierba sin bandas ni manchas, mientras que sus escamas temporales y occipitales son lisas, a diferencia de las escamas con quilla de T. stejnegeri.

Los machos poseen un iris ámbar y una franja detrás del ojo que llega hasta la segunda escama supralabial. En la zona de la sien, esa marca se divide en tres bandas: roja, blanca y roja. Las hembras tienen un iris amarillo anaranjado y una franja amarilla o poco visible. La línea ubicada sobre la fila inferior de escamas corporales también cambia según el sexo: combina blanco y rojo en los machos y es amarilla en las hembras.

El ejemplar macho más grande alcanzó 675 milímetros desde el hocico hasta la abertura cloacal, mientras que la hembra mayor llegó a 795 milímetros. La especie también posee más escamas ventrales que su pariente más próximo, T. loong. Los investigadores advierten, no obstante, que los resultados proceden de tres genes mitocondriales y plantean la necesidad de futuros estudios con marcadores nucleares.

La mordedura que llevó la hinchazón desde el dedo hasta el codo

El 9 de septiembre de 2021, a las 22.15, un ejemplar macho de unos 600 milímetros mordió a Gang Wang en el dedo anular de la mano derecha. La herida dejó una perforación que sangró de inmediato. Diez minutos después, la inflamación ya había cubierto toda la mano y apareció un dolor intenso, descrito como punzante, junto con entumecimiento.

Wang llegó al Hospital Popular de Leshan poco después de la medianoche. Para entonces, la hinchazón había alcanzado el codo. Los médicos tuvieron dificultades para extraer sangre de las venas del dorso de la mano y recurrieron a la vena femoral. El investigador presentó hipotensión y mareo leve.

El tratamiento incluyó un antiveneno polivalente comercializado contra Agkistrodon halys y Agkistrodon acutus, además de medicamentos antiinflamatorios. Recibió el alta a las 5.00 a. m. Dos días después, la inflamación todavía superaba el codo; al tercer día comenzó a disminuir y desapareció por completo el 18 de septiembre.

La nueva especie habita en Xiling Snow Mountain, Yuping Mountain y el monte Emei, entre 1.100 y 1.500 metros de altitud. Su nombre científico honra a Li Er, filósofo conocido como Laozi. Los autores también proponen el nombre chino Huaxi zhuyeqing she.