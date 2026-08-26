La NASA ya tiene lista su nuevo telescopio espacial Grace Roman para buscar miles de mundos alienígenas

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La NASA dio un paso decisivo para enviar al espacio el telescopio Nancy Grace Roman, un observatorio diseñado para estudiar algunos de los mayores enigmas del universo. El 21 de agosto, los equipos técnicos colocaron la nave dentro de la cubierta protectora del cohete Falcon Heavy de SpaceX, en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, como parte de los preparativos finales antes del despegue.

La misión tendrá entre sus principales objetivos descubrir miles de exoplanetas, es decir, mundos que orbitan estrellas fuera del sistema solar. Sus observaciones también permitirán estudiar la materia oscura y la energía oscura, dos componentes del cosmos cuya naturaleza todavía plantea interrogantes a los científicos, así como obtener nuevos datos sobre la expansión acelerada del universo.

El lanzamiento del telescopio Grace Roman de la NASA

La cubierta que ahora protege al Roman es una estructura de aproximadamente 13 metros de altura situada en la parte superior del cohete. Su función resulta crucial durante las primeras etapas del viaje, pues aislará al observatorio de las fuertes ondas sonoras, la presión aerodinámica y las altas temperaturas que deberá soportar el Falcon Heavy mientras atraviesa la atmósfera terrestre.

La cofia de 13 metros de altura envuelve la nave espacial y está montada sobre el cohete Falcon Heavy. Foto: NASA

Pocos minutos después del despegue, cuando estas amenazas desaparezcan, las dos mitades de la cubierta se separarán del vehículo. SpaceX prevé recuperar ambas piezas tras su descenso. El telescopio, por su parte, continuará su recorrido hacia el punto de Lagrange 2 (L2) del sistema Sol-Tierra, una región que ofrece condiciones favorables para que los grandes observatorios espaciales mantengan una posición relativamente estable y estudien el universo.

¿Cuándo se realizará el lanzamiento del telescopio espacial?

Antes del vuelo, el observatorio encapsulado será trasladado al hangar de SpaceX ubicado en la plataforma 39A. Allí quedará acoplado al Falcon Heavy. Una vez completado el ensamblaje, el vehículo será llevado hasta el Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy.

La NASA y SpaceX tienen previsto el despegue para no antes del domingo 30 de agosto, a las 7.26 a. m., hora del este de Estados Unidos. Esta operación marcará el inicio del viaje del Nancy Grace Roman hacia L2 y abrirá una nueva etapa para una misión que ampliará la capacidad de los astrónomos para examinar extensas regiones del cielo.

Miles de nuevos mundos a la espera de ser descubiertos

Cuando inicie sus operaciones científicas, el Roman podrá localizar miles de exoplanetas. Analizar una población tan amplia ayudará a los investigadores a establecer qué tipos de sistemas planetarios son más frecuentes y a identificar mundos que puedan compartir características con los planetas de nuestro entorno cósmico.

El observatorio también aportará información sobre la distribución de galaxias y materia a gran escala. La materia oscura no puede observarse directamente, pero los científicos detectan sus efectos gravitacionales sobre las galaxias y otras estructuras. La energía oscura, en cambio, es el término empleado para describir aquello que impulsaría la expansión acelerada del universo. Con sus extensos estudios del cielo, el Roman ofrecerá nuevas pistas para comprender ambos fenómenos y reconstruir con mayor precisión la evolución del cosmos.