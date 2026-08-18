Perú será el epicentro astronómico de Sudamérica con la llegada de dos eventos solares en 2027 y 2028, según la NASA. El país tendrá visibilidad parcial de un eclipse anular global y un anillo de fuego. | Composición LR/AFP

Perú será el epicentro astronómico de Sudamérica con la llegada de dos eventos solares en 2027 y 2028, según la NASA. El país tendrá visibilidad parcial de un eclipse anular global y un anillo de fuego. | Composición LR/AFP

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Perú se posicionará como un epicentro astronómico clave en Sudamérica tras confirmarse la llegada de dos eventos solares relevantes, según estimaciones de la NASA. El primer fenómeno ocurrirá en 2027 y corresponderá a un eclipse anular global que el país presenciará de forma parcial. Posteriormente, en 2028, una segunda alineación espacial proyectará su franja de anularidad máxima directamente sobre el mapa peruano, con horarios y apariencias distintas en cada región.

Para planificar la observación en vivo de estos espectáculos cósmicos, resulta fundamental conocer las fechas y locaciones óptimas. Respecto al evento de 2027, la Agencia Espacial del Perú (CONIDA) anticipó un impacto superior en la zona meridional. "Veremos al sol solo parcialmente cubierto. Mientras más al sur, mejor", explicó Mario Zegarra Valles, investigador del organismo, en declaraciones vertidas ante la Agencia Andina.

¿Cuándo y a qué hora será el próximo eclipse solar en Perú en 2027?

El sábado 6 de febrero de 2027 acontecerá un evento astronómico observable en el país de forma parcial. A nivel global se manifestará un eclipse anular, pero dentro del espacio peruano no destacará el característico halo luminoso. La plataforma Time and Date estima que el fenómeno iniciará a las 9.02 a. m. y culminará sobre las 12.06 p. m. "Mientras más al sur, mejor", dijo Mario Zegarra Valles, asistente de investigación de la Agencia Espacial del Perú (CONIDA).

Las condiciones de visualización variarán según la ubicación geográfica. La franja meridional gozará del mayor alcance: Tacna registrará su punto culminante a las 10.31 a. m. (magnitud 0,302), seguida por Puno a las 10.37 a. m. (0,251) y Arequipa a las 10.29 a. m. (0,244).

Ciudad / zona Región del Perú Inicio Hora máxima Fin Visibilidad Tacna Sur 9:04 a. m. 10:31 a. m. 11:59 a. m. Parcial; magnitud 0,302 Puno Sur 9:14 a. m. 10:37 a. m. 12:00 p. m. Parcial; magnitud 0,251 Arequipa Sur 9:09 a. m. 10:29 a. m. 11:52 a. m. Parcial; magnitud 0,244 Cusco Sur/centro 9:25 a. m. 10:35 a. m. 11:46 a. m. Parcial; magnitud 0,166 Lima Centro 9:32 a. m. 10:17 a. m. 11:04 a. m. Parcial; magnitud 0,067 Trujillo Norte — — — No visible Chiclayo Norte — — — No visible

Fuente: Cálculos locales de Time and Date. La magnitud expresa qué proporción del diámetro solar queda cubierta en el máximo y no debe confundirse con el porcentaje del área del Sol ocultada.

¿A qué hora y cuándo se podrá ver el próximo eclipse solar en Perú en 2028?

El miércoles 26 de enero de 2028, la nación vivirá un evento astronómico de gran relevancia con el despliegue del fenómeno anular. La fase inicial comenzará a las 7.08 a. m., mientras que el afamado “anillo de fuego” iniciará su trayectoria a las 8.30 a. m. para culminar la franja de visibilidad máxima hacia las 9.02 a. m. Ciudades septentrionales como Piura registrarán su punto culminante a las 8.34 a. m. con una duración del aro brillante de 3 minutos y 18 segundos, en tanto que Iquitos experimentará el pico máximo a las 8.50 a. m. con un lapso extendido de 8 minutos y 38 segundos.

A diferencia de sucesos anteriores, la franja norte y la selva amazónica gozarán de una ubicación privilegiada para la observación. En las regiones centrales y del sur, la cobertura del disco estelar presentará variaciones: Chiclayo alcanzará una magnitud de 0,878 a las 8.35 a. m., Lima registrará 0,739 a las 8.37 a. m., y Arequipa llegará a 0,622 a las 8.45 a. m. De este modo, únicamente los observadores situados en la ruta exacta apreciarán el halo luminoso completo; el resto de las localidades mantendrá una visión parcial de la alineación.

Ciudad Región del Perú Inicio Hora máxima Fin Tipo / magnitud Iquitos Norte/Amazonía 7:15 a. m. 8:50 a. m. 10:48 a. m. Anular, magnitud 0,944 Piura Norte 7:09 a. m. 8:34 a. m. 10:22 a. m. Anular, magnitud 0,918 Chiclayo Norte 7:09 a. m. 8:35 a. m. 10:22 a. m. Parcial, magnitud 0,878 Trujillo Norte 7:09 a. m. 8:35 a. m. 10:22 a. m. Parcial, magnitud 0,844 Huancayo Centro 7:12 a. m. 8:40 a. m. 10:27 a. m. Parcial, magnitud 0,742 Lima Centro 7:11 a. m. 8:37 a. m. 10:22 a. m. Parcial, magnitud 0,739 Arequipa Sur 7:18 a. m. 8:45 a. m. 10:28 a. m. Parcial, magnitud 0,622 Tacna Sur 7:21 a. m. 8:47 a. m. 10:28 a. m. Parcial, magnitud 0,575

Fuente: Time and Date. Los horarios corresponden a la hora local del Perú (PET) y los cálculos pueden recibir ajustes menores conforme se acerque la fecha.