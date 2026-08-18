¿Cuándo y a qué hora serán los próximos eclipses solares en Perú? Fechas y ciudades para ver en vivo los eventos astronómicos
El primer eclipse ocurrirá en 2027 y se verá principalmente en el sur, mientras que el norte peruano disfrutará otro fenómeno en 2028.
- ¿Por qué la canción de Bonnie Tyler se reproduce tanto cuando ocurre un eclipse? El secreto de ‘Total Eclipse of the Heart’
- Un submarino nuclear ruso hundido a 1.680 metros libera material radiactivo en el océano Atlántico: científicos detectaron fugas
Perú se posicionará como un epicentro astronómico clave en Sudamérica tras confirmarse la llegada de dos eventos solares relevantes, según estimaciones de la NASA. El primer fenómeno ocurrirá en 2027 y corresponderá a un eclipse anular global que el país presenciará de forma parcial. Posteriormente, en 2028, una segunda alineación espacial proyectará su franja de anularidad máxima directamente sobre el mapa peruano, con horarios y apariencias distintas en cada región.
Para planificar la observación en vivo de estos espectáculos cósmicos, resulta fundamental conocer las fechas y locaciones óptimas. Respecto al evento de 2027, la Agencia Espacial del Perú (CONIDA) anticipó un impacto superior en la zona meridional. "Veremos al sol solo parcialmente cubierto. Mientras más al sur, mejor", explicó Mario Zegarra Valles, investigador del organismo, en declaraciones vertidas ante la Agencia Andina.
PUEDES VER: Un submarino nuclear ruso hundido a 1.680 metros libera material radiactivo en el océano Atlántico: científicos detectaron fugas
¿Cuándo y a qué hora será el próximo eclipse solar en Perú en 2027?
El sábado 6 de febrero de 2027 acontecerá un evento astronómico observable en el país de forma parcial. A nivel global se manifestará un eclipse anular, pero dentro del espacio peruano no destacará el característico halo luminoso. La plataforma Time and Date estima que el fenómeno iniciará a las 9.02 a. m. y culminará sobre las 12.06 p. m. "Mientras más al sur, mejor", dijo Mario Zegarra Valles, asistente de investigación de la Agencia Espacial del Perú (CONIDA).
Las condiciones de visualización variarán según la ubicación geográfica. La franja meridional gozará del mayor alcance: Tacna registrará su punto culminante a las 10.31 a. m. (magnitud 0,302), seguida por Puno a las 10.37 a. m. (0,251) y Arequipa a las 10.29 a. m. (0,244).
|Ciudad / zona
|Región del Perú
|Inicio
|Hora máxima
|Fin
|Visibilidad
|Tacna
|Sur
|9:04 a. m.
|10:31 a. m.
|11:59 a. m.
|Parcial; magnitud 0,302
|Puno
|Sur
|9:14 a. m.
|10:37 a. m.
|12:00 p. m.
|Parcial; magnitud 0,251
|Arequipa
|Sur
|9:09 a. m.
|10:29 a. m.
|11:52 a. m.
|Parcial; magnitud 0,244
|Cusco
|Sur/centro
|9:25 a. m.
|10:35 a. m.
|11:46 a. m.
|Parcial; magnitud 0,166
|Lima
|Centro
|9:32 a. m.
|10:17 a. m.
|11:04 a. m.
|Parcial; magnitud 0,067
|Trujillo
|Norte
|—
|—
|—
|No visible
|Chiclayo
|Norte
|—
|—
|—
|No visible
Fuente: Cálculos locales de Time and Date. La magnitud expresa qué proporción del diámetro solar queda cubierta en el máximo y no debe confundirse con el porcentaje del área del Sol ocultada.
PUEDES VER: La joven de 18 años que sorprendió al usar ChatGPT para lograr un invento impresionante contra los microplásticos: ganó más de US$12.000 por su creación
¿A qué hora y cuándo se podrá ver el próximo eclipse solar en Perú en 2028?
El miércoles 26 de enero de 2028, la nación vivirá un evento astronómico de gran relevancia con el despliegue del fenómeno anular. La fase inicial comenzará a las 7.08 a. m., mientras que el afamado “anillo de fuego” iniciará su trayectoria a las 8.30 a. m. para culminar la franja de visibilidad máxima hacia las 9.02 a. m. Ciudades septentrionales como Piura registrarán su punto culminante a las 8.34 a. m. con una duración del aro brillante de 3 minutos y 18 segundos, en tanto que Iquitos experimentará el pico máximo a las 8.50 a. m. con un lapso extendido de 8 minutos y 38 segundos.
A diferencia de sucesos anteriores, la franja norte y la selva amazónica gozarán de una ubicación privilegiada para la observación. En las regiones centrales y del sur, la cobertura del disco estelar presentará variaciones: Chiclayo alcanzará una magnitud de 0,878 a las 8.35 a. m., Lima registrará 0,739 a las 8.37 a. m., y Arequipa llegará a 0,622 a las 8.45 a. m. De este modo, únicamente los observadores situados en la ruta exacta apreciarán el halo luminoso completo; el resto de las localidades mantendrá una visión parcial de la alineación.
|Ciudad
|Región del Perú
|Inicio
|Hora máxima
|Fin
|Tipo / magnitud
|Iquitos
|Norte/Amazonía
|7:15 a. m.
|8:50 a. m.
|10:48 a. m.
|Anular, magnitud 0,944
|Piura
|Norte
|7:09 a. m.
|8:34 a. m.
|10:22 a. m.
|Anular, magnitud 0,918
|Chiclayo
|Norte
|7:09 a. m.
|8:35 a. m.
|10:22 a. m.
|Parcial, magnitud 0,878
|Trujillo
|Norte
|7:09 a. m.
|8:35 a. m.
|10:22 a. m.
|Parcial, magnitud 0,844
|Huancayo
|Centro
|7:12 a. m.
|8:40 a. m.
|10:27 a. m.
|Parcial, magnitud 0,742
|Lima
|Centro
|7:11 a. m.
|8:37 a. m.
|10:22 a. m.
|Parcial, magnitud 0,739
|Arequipa
|Sur
|7:18 a. m.
|8:45 a. m.
|10:28 a. m.
|Parcial, magnitud 0,622
|Tacna
|Sur
|7:21 a. m.
|8:47 a. m.
|10:28 a. m.
|Parcial, magnitud 0,575
Fuente: Time and Date. Los horarios corresponden a la hora local del Perú (PET) y los cálculos pueden recibir ajustes menores conforme se acerque la fecha.