San Bartolomé S.A. recibe el respaldo de la fábrica Dongfeng (China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co. LTD)

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Dongfeng fortalece su presencia en el mercado peruano con la visita de una delegación de Dongfeng China a sus instalaciones y las de San Bartolomé, donde se evaluaron nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo de producto, además de concretarse la entrega de una flota de ocho unidades DF-1014 GNV a RANSA, uno de los principales operadores logísticos del país.

La comitiva estuvo encabezada por Mr. Wang Long, General Manager de DFMIEC–Dongfeng, quien junto con su equipo fue recibido por Ernesto Zapata Ríos, Gerente General de San Bartolomé S. A., Edilberto Carbajal Díaz, Gerente de Marca, durante su recorrido por las operaciones de ambas empresas.

Durante la jornada, los equipos de China y Perú intercambiaron perspectivas sobre la evolución del mercado peruano de vehículos pesados, las nuevas demandas de los clientes y las oportunidades para ampliar la oferta de soluciones de transporte, con especial atención al crecimiento de alternativas como el Gas Natural Vehicular (GNV). Asimismo, se revisaron iniciativas vinculadas al desarrollo de producto y las próximas acciones comerciales para continuar fortaleciendo la presencia de Dongfeng en el país.

“La visita de la delegación de Dongfeng China nos permite fortalecer la coordinación con la casa matriz y seguir alineando nuestra oferta a las necesidades del mercado peruano. Asimismo, identificamos nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo de producto. La entrega de las ocho unidades GNV a RANSA refleja también la confianza que importantes empresas del país vienen depositando en Dongfeng y en San Bartolomé”, señaló Edilberto Carbajal Díaz, Gerente de Marca Dongfeng.

La presencia de representantes de la casa matriz confirma el respaldo de Dongfeng al desarrollo de sus operaciones en el Perú y la importancia estratégica que tiene el mercado nacional dentro de sus planes de crecimiento.

Como parte de la agenda, se procedió a la entrega de las primeras ocho unidades DF-1014 GNV a RANSA. La incorporación de estos vehículos marca un nuevo paso en la relación entre ambas empresas y representa el inicio de las operaciones de distribución de RANSA con una flota propulsada a GNV.

Esta incorporación responde a la búsqueda de soluciones que permitan a las empresas optimizar sus operaciones y avanzar hacia alternativas energéticas más eficientes, como el Gas Natural Vehicular (GNV). En este contexto, Dongfeng viene ampliando su oferta de vehículos con tecnologías y configuraciones adaptadas a las necesidades de distintos segmentos del transporte peruano.

Finalmente, voceros de la empresa señalaron que Dongfeng continuará trabajando en el desarrollo de soluciones de transporte que respondan a las nuevas necesidades y desafíos del sector, incluyendo alternativas orientadas a una mayor eficiencia operativa y al uso de combustibles más sostenibles como el GNV, contribuyendo así a la modernización del transporte en el país.