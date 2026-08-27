Un experimento revela que los limpiadores aromatizados liberan nanopartículas que llegan al fondo de los pulmones

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El aroma a limón, pino o lavanda suele asociarse con una casa limpia. Sin embargo, detrás de esa sensación agradable puede ocurrir un proceso químico invisible. Un equipo de la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, descubrió que los compuestos presentes en productos de limpieza perfumados pueden reaccionar rápidamente con el ozono del aire y formar nanopartículas capaces de alcanzar las zonas más profundas de los pulmones.

La investigación analizó productos convencionales y otros elaborados con aceites esenciales. Los resultados se presentan durante la reunión de otoño de 2026 de la Sociedad Química Estadounidense (ACS). Los científicos advierten que una sesión cotidiana de limpieza puede generar una exposición a partículas comparable o incluso superior a la que experimenta una persona junto a una carretera con tráfico intenso.

¿Cómo los limpiadores aromatizados generan nanopartículas?

El fenómeno se origina en sustancias conocidas como terpenos, compuestos responsables de muchos aromas naturales. Entre los más habituales en productos domésticos figuran el pineno, relacionado con el olor a pino; el limoneno, característico de los cítricos; el timol, presente en el tomillo; y el linalool, asociado con la lavanda. Cuando estos elementos se evaporan después de rociar o aplicar un limpiador, entran en contacto con el ozono del ambiente y desencadenan reacciones químicas que producen partículas diminutas.

Este proceso también ocurre en los bosques, pero allí las concentraciones de terpenos suelen ser mucho menores. Dentro de una vivienda, en cambio, sus niveles durante el aseo pueden superar entre decenas y cientos de veces los registrados en espacios naturales, según Boor. Para comprobarlo, los investigadores realizaron pruebas en una pequeña casa experimental del campus de Purdue, equipada con cocina, baño y pisos de madera.

"Demostramos que las reacciones del ozono en interiores con las fragancias de los productos de limpieza producen nanopartículas que contienen una dosis respiratoria comparable o superior a la que se experimentaría al estar al aire libre en una calle concurrida", explica Brandon Boor, profesor de Ingeniería Civil en la Universidad de Purdue.

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Las partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones

Actividades tan comunes como trapear, rociar una encimera o pasar una toallita desinfectante perfumada produjeron miles de millones o incluso billones de partículas, dependiendo del artículo empleado. La mayoría midió entre 1 y 30 nanómetros, dimensiones tan pequeñas que muchos monitores domésticos de calidad del aire no logran detectarlas.

Su tamaño les permite depositarse a lo largo de las vías respiratorias y alcanzar regiones profundas de los pulmones. Allí podrían favorecer irritación e inflamación e, incluso, ingresar al torrente sanguíneo.

"Cuando terminas de limpiar un espacio interior, ya se han formado muchas nanopartículas y las has inhalado", dijo Boor. El especialista resaltó que esta contaminación resulta difícil de percibir porque no produce humo, polvo ni neblina visibles.

¿Qué debemos hacer para no exponernos a las nanopartículas?

Los autores plantean medidas sencillas para disminuir el contacto con estas partículas. Recomiendan elegir limpiadores sin fragancia o con poco perfume, evitar varios productos aromatizados durante una misma sesión y mejorar la ventilación mediante ventanas abiertas o extractores.

También aconsejan no combinar el aseo con dispositivos que produzcan ozono, como determinadas lámparas germicidas de UV-C lejano. En los experimentos, estos equipos elevaron el ozono hasta aproximadamente 20 a 40 partes por mil millones y favorecieron una mayor formación de partículas.

"Limpiar elimina virus y bacterias de las superficies, pero también puede generar contaminación invisible del aire", concluyó Boor.