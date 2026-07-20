Mucho antes de la agricultura los cazadores-recolectores introdujeron peces en lagos de montaña hace 7.000 años

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Los arqueólogos descubrieron restos de trampas para peces de 7.000 años de antigüedad en las montañas del sur de Noruega, un hallazgo que indica que los cazadores-pescadores-recolectores del Mesolítico introdujeron peces de forma intencionada en los lagos de las tierras altas. El descubrimiento publicado en 'Antiquity' demuestra que la gestión humana de la naturaleza no fue una práctica exclusiva de las primeras sociedades agrícolas.

Tras el retroceso de los glaciares alrededor del año 8000 a. C., los seres humanos comenzaron a desplazarse hacia las montañas del interior del sur de Noruega. Sin embargo, las cascadas actuaban como barreras naturales que impedían que los peces colonizaran esos lagos de manera natural. Para solucionar esa limitación, las comunidades trasladaron peces de agua dulce desde otros ríos y lagos hacia las cuencas altas con el objetivo de aprovecharlos para la pesca, aunque hasta ahora no se sabía en qué momento comenzó esta práctica.

Las trampas para peces del lago Tesse, con secciones del área de asentamiento de la Edad de Piedra visibles al fondo. Foto: Antiquity

Las trampas de madera ayudaron a resolver un antiguo misterio

"Desde hace más de 100 años se sabe que los peces que habitan los cursos de agua en las montañas noruegas descienden de ejemplares trasladados por los humanos", afirmó el autor principal, Axel Mjærum, de la Universidad de Oslo. "Sin embargo, hasta ahora, no estaba claro cuándo comenzaron los humanos a transportar peces río arriba, a lagos y ríos que originalmente carecían de peces autóctonos".

Ejemplos de postes de las trampas de pesca del lago Tesse. Foto: Antiquity

La respuesta comenzó a tomar forma con el hallazgo de varias trampas de pesca de madera excepcionalmente bien conservadas en el lago Tesse, ubicado en las montañas del sur de Noruega. Este descubrimiento permitió a los investigadores analizar por primera vez el origen de esta práctica.

El equipo de investigación dató las trampas mediante radiocarbono y descubrió que se utilizaban desde el año 5000 a. C. en adelante. "Esto implica que los peces, y más concretamente la trucha común (Salmo trutta), fueron trasladados por cazadores-pescadores-recolectores durante el Mesolítico escandinavo", dijo Mjærum.

La trucha fue un recurso clave antes de la agricultura

La trucha marrón puede alcanzar un tamaño considerable, aporta una gran cantidad de calorías y, además, resulta relativamente fácil de capturar. Estas características la convirtieron en una especie ideal para ser introducida en nuevos lagos y ríos con fines de pesca.

El Mesolítico escandinavo corresponde a un período anterior a la adopción de la agricultura. Esto significa que las personas que construyeron las trampas y trasladaron los peces no eran agricultores, sino comunidades de cazadores-pescadores-recolectores que ya modificaban el entorno para asegurar sus recursos alimentarios mucho antes del desarrollo de la agricultura.