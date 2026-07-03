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Ciencia

Una pintura de 400 años de antigüedad ayudó a los científicos a descubrir la dieta secreta de los murciélagos

Una obra de arte del siglo XVII presentaba un detalle que permitió conocer los hábitos de caza de estos mamíferos voladores.

Allegory of the air with Uranus de Jan Brueghel (El joven). Foto: Wikimedia
Allegory of the air with Uranus de Jan Brueghel (El joven). Foto: Wikimedia
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Una pintura realizada hace más de 400 años terminó aportando una pista inesperada sobre el comportamiento de uno de los murciélagos más grandes de Europa. Aunque hoy la comunidad científica cuenta con tecnología avanzada para estudiar a los animales, una obra de arte del siglo XVII reveló que algunas evidencias llevaban siglos frente a los ojos de todos.

El hallazgo forma parte de una investigación publicada en la revista PNAS, dirigida por Pedro Romero-Vidal, de la Estación Biológica de Doñana, en Sevilla (España), en la que se encontró en un cuadro barroco una escena que coincide con un comportamiento que solo recientemente había sido confirmado por la ciencia.

En el lienzo se aprecian diversas especies de aves e incluso murciélagos. Foto: PNAS

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Una escena que llamó la atención de los científicos

Los naturalistas utilizan diferentes métodos para estudiar la vida silvestre, desde colocar dispositivos de rastreo en los animales y grabar sonidos hasta analizar excrementos u observar directamente a las especies en su entorno. Gracias a los avances tecnológicos, estas técnicas permiten obtener información cada vez más precisa.

Los científicos descubrieron un murciélago que sujetaba un pájaro pequeño con la boca. Foto: PNAS

Los científicos descubrieron un murciélago que sujetaba un pájaro pequeño con la boca. Foto: PNAS

Sin embargo, el equipo de Romero-Vidal encontró una fuente de información muy distinta. Mientras catalogaban los animales representados en una pintura alegórica realizada en 1611 por el artista flamenco Jan Brueghel el Viejo, descubrieron un detalle que había pasado desapercibido durante siglos.

La obra, digitalizada en alta resolución, muestra más de 60 especies de aves y tres tipos de murciélagos. Los investigadores consideraron que esta imagen ofrece una valiosa muestra de la fauna que el pintor conocía.

Al revisar cuidadosamente la imagen, encontraron en la esquina superior derecha un murciélago sujetando un pequeño pájaro con la boca. Sus orejas redondeadas, alas estrechas y pelaje marrón rojizo permitieron identificarlo como un nóctulo, mientras que su tamaño apunta a que se trata del murciélago nocturno mayor.

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La conducta que la ciencia tardó décadas en confirmar

El murciélago nocturno mayor es la especie de murciélago más grande de Europa. En 2001, investigadores analizaron miles de excrementos de estos animales y encontraron plumas pertenecientes a decenas de especies de aves cantoras. Ese descubrimiento sugería que, además de insectos, también se alimentaban de aves. Sin embargo, esa hipótesis no pudo confirmarse directamente hasta 2025.

En ese estudio, científicos colocaron diminutas etiquetas de seguimiento a varios murciélagos y lograron grabarlos mientras se lanzaban en picada para capturar aves canoras migratorias en pleno vuelo. Después de atraparlas, siguieron alimentándose de ellas durante hasta 20 minutos sin llegar a aterrizar.

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Una evidencia que permaneció a la vista durante siglos

Los autores del estudio reconocen que la pintura no constituye un registro científico perfecto. Explican que el murciélago nocturno mayor caza únicamente de noche, por lo que es muy poco probable que Jan Brueghel el Viejo haya presenciado esa escena.

No obstante, el artista pasó un tiempo en Italia, donde habita esta especie, por lo que pudo haber escuchado relatos sobre ese comportamiento o haber visto indicios físicos, como plumas en los excrementos de los murciélagos, que demostraban que consumían aves.

Los investigadores consideran que el hecho de que Brueghel eligiera representar precisamente a esta especie sujetando un ave sugiere que se inspiró en una observación de la naturaleza y no únicamente en una tradición simbólica.

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