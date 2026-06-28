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La Tierra podría estar sembrando vida en Venus durante millones de años, según nuevo estudio

Las simulaciones indican que hasta 20 mil millones de células podrían haberse dispersado en Venus en mil millones de años.

Según un nuevo estudio, la Tierra podría haber estado sembrando vida microscópica en Venus. Foto: Shutterstock
Según un nuevo estudio, la Tierra podría haber estado sembrando vida microscópica en Venus. Foto: Shutterstock
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La posibilidad de que la vida pueda desplazarse entre planetas suma un nuevo argumento científico. Un estudio presentado en la Lunar and Planetary Science Conference (LPSC) 2026 plantea que los impactos de grandes asteroides sobre la Tierra habrían expulsado microorganismos al espacio durante miles de millones de años. Parte de ese material biológico, según las simulaciones, habría alcanzado las nubes de Venus, donde algunos organismos podrían seguir viables durante un tiempo limitado.

La investigación, desarrollada por especialistas del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (JHUAPL) y Sandia National Laboratories, no afirma que exista vida en Venus. En cambio, analiza si microorganismos terrestres podrían llegar hasta ese planeta mediante un proceso conocido como panspermia. Si futuras misiones detectan señales biológicas en la atmósfera venusina, una de las explicaciones sería que esos organismos tuvieron su origen en la Tierra y no en Venus.

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¿Cómo podrían los microorganismos viajar desde la Tierra hasta Venus?

La hipótesis de la panspermia propone que la vida, o sus componentes esenciales, puede desplazarse entre cuerpos celestes a bordo de fragmentos rocosos expulsados por impactos. Cuando un gran asteroide golpea un planeta, parte del material superficial sale despedido al espacio y, en determinadas circunstancias, alcanza otros mundos. Estudios previos ya habían demostrado que compuestos orgánicos soportan el violento proceso de expulsión y el recorrido por el espacio, por lo que el nuevo trabajo se centró en la etapa final: la llegada a Venus.

Para ello, los investigadores utilizaron el denominado pancake model, un modelo que describe cómo un meteorito se aplana y se fragmenta al atravesar una atmósfera. Las simulaciones indican que algunos fragmentos pequeños podrían permanecer suspendidos en las capas de nubes venusinas. A partir de estos cálculos, el equipo estimó que alrededor de 100 células procedentes de la Tierra podrían dispersarse cada año en la atmósfera de Venus. Durante los últimos mil millones de años, esa cifra ascendería a unos 20 mil millones de células potencialmente transportadas entre ambos planetas.

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¿Qué significa este hallazgo para la búsqueda de vida en Venus?

El estudio recurrió a la Venus Life Equation (VLE), un modelo desarrollado en 2021 por Noam Izenberg y colaboradores. Al igual que la conocida ecuación de Drake, esta herramienta combina varios factores para estimar la probabilidad de que exista vida. Entre ellos figuran el origen de los organismos, la capacidad de adaptación de una posible biosfera y la permanencia de condiciones habitables a lo largo del tiempo.

Los autores destacan que todos esos parámetros presentan un amplio margen de incertidumbre y que los resultados representan escenarios teóricos, no pruebas de que Venus albergue organismos vivos. Sin embargo, el trabajo amplía el debate científico sobre el intercambio natural de material biológico entre planetas del Sistema Solar y plantea una cuestión relevante para las futuras misiones de exploración: si algún día se detecta vida en las nubes de Venus, ¿cómo podrán los científicos determinar si surgió allí o si llegó desde la Tierra hace millones de años?

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