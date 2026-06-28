El acelerador de partículas más grande del mundo se apagará durante 4 años: se prepara para buscar materia oscura

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El Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el acelerador de partículas más potente del planeta, interrumpirá sus operaciones durante cuatro años para someterse a una actualización que ampliará sus capacidades. El proyecto del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) busca convertir esta gigantesca instalación en una herramienta mucho más precisa para estudiar la materia oscura y el origen de la masa.

Ubicado a unos 100 metros bajo la frontera entre Francia y Suiza, el túnel circular de 27 km permitió en 2012 confirmar la existencia del bosón de Higgs, un descubrimiento que transformó la física moderna. Ahora, tras una inversión estimada en 1.200 millones de francos suizos, el complejo iniciará una nueva etapa con la esperanza de obtener una cantidad de datos sin precedentes y abrir la puerta a hallazgos que hasta ahora permanecen fuera del alcance de la ciencia.

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¿Por qué el Gran Colisionador de Hadrones permanecerá apagado durante cuatro años?

El cierre permitirá reemplazar los componentes de 1,2 kilómetros del acelerador e instalar nuevos imanes superconductores, capaces de concentrar los haces de protones con mucha mayor precisión. Gracias a estas mejoras, la futura versión del acelerador, conocida como LHC de alta luminosidad (HL-LHC), multiplicará por 10 la luminosidad, es decir, el número total de colisiones que puede producir en un mismo periodo.

"Este es un momento muy importante. A partir del lunes entraremos en una nueva etapa. Todavía tenemos muchas preguntas de la física sin respuesta. Aún quedan muchos descubrimientos por hacer", destacó Markus Zerlauth, director del proyecto HL-LHC.

Una vez finalizadas las obras, el acelerador reanudará sus actividades en junio del 2030 y continuará en funcionamiento durante aproximadamente una década.

Las pistas sobre la materia oscura y el origen del universo

Las mejoras permitirán registrar hasta 100 veces más información que el LHC actual. En cada encuentro entre dos paquetes de protones se producirán entre 140 y 200 colisiones, frente a las cerca de 60 actuales. Ese enorme volumen de información obligará al CERN a utilizar sistemas de inteligencia artificial para seleccionar, en tiempo real, los eventos con mayor valor científico.

"La IA no sustituye a los físicos. Es una herramienta poderosa que nos ayuda a aprovechar mejor los datos", aclaró la física Nedaa-Alexandra Asbah.

Los científicos esperan utilizar esa capacidad para encontrar nuevas partículas y comprender mejor la materia oscura, un componente invisible que, según las estimaciones, representa alrededor del 27% del universo, mientras que la materia ordinaria constituye apenas el 5%.

Además, el HL-LHC podría producir unos 380 millones de bosones de Higgs durante su vida útil, frente a los aproximadamente 55 millones registrados desde 2008. El laboratorio también intentará observar por primera vez la producción simultánea de dos bosones de Higgs, un fenómeno que podría aportar nuevas pistas sobre la evolución del universo poco después del Big Bang.