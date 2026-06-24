Arqueólogos descubren una antigua ciudad maya intacta que se mantuvo oculta en la selva durante siglos

Arqueólogos mexicanos y eslovenos investigaron un asentamiento de 15 hectáreas situado en la Reserva de la Biosfera Calakmul. Foto: Global Conservation

Arqueólogos mexicanos y eslovenos investigaron un asentamiento de 15 hectáreas situado en la Reserva de la Biosfera Calakmul. Foto: Global Conservation

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Un equipo de arqueólogos descubrió una ciudad maya oculta dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en Campeche, y reveló un centro urbano bien conservado que permaneció intacto durante más de 1.000 años. El sitio, llamado Minanbé, que significa 'no hay camino' en maya yucateco, fue identificado por un grupo de investigación mexicano-esloveno.

Este hallazgo se logró tras décadas de investigaciones arqueológicas en las Tierras Bajas Mayas Centrales, una de las regiones que sirvió de hábitat a entre nueve y 11 millones de personas durante el periodo Clásico Tardío (entre 600 y 900 d. C.).

Los investigadores realizaron un escaneo aéreo para identificar las estructuras mayas. Foto: INAH

¿Cómo se descubrió el asentamiento maya en México?

La ciudad se encuentra en una zona remota de la reserva, donde la densa vegetación y la ausencia de caminos forestales ocultaron con eficacia sus vestigios. Los arqueólogos llegaron al yacimiento tras abrirse paso a través de la selva durante 5 kilómetros y luego continuaron en vehículos todoterreno y a pie.

La presencia de 14 estelas y altares sugiere que tuvo un lugar importante en la jerarquía regional. Foto: Quintín Hernández

'En comparación con otros lugares donde hemos realizado prospecciones, el acceso aquí fue mucho más difícil', dijo Ivan Šprajc del Centro de Investigación de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes. 'Sin embargo, en los últimos tres años, este es el primer sitio que hemos encontrado completamente intacto, sin señales de saqueo. Fue una gran sorpresa'.

La exploración autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México se centró en Chactún, un importante centro maya identificado por primera vez por el equipo de Šprajc en 2013. Los investigadores utilizaron tecnología LiDAR aérea (tecnología de teledetección que utiliza rayos láser) para identificar estructuras arqueológicas ocultas bajo la cubierta forestal antes de verificarlas en el terreno.

Los datos revelaron un asentamiento que abarcaba aproximadamente 15 hectáreas. La exploración confirmó después la presencia de un importante centro urbano con plazas, estructuras ceremoniales, edificios palaciegos, terrazas y un extenso sistema de gestión del agua que incluía humedales y canales hidráulicos.

¿Qué se encontró en la ciudad maya?

Entre los descubrimientos se encuentra un templo piramidal que se eleva a más de 13 metros. La estructura presenta características del distintivo estilo arquitectónico de Río Bec, entre ellas mampostería finamente trabajada, paneles decorativos en la fachada, escaleras empinadas y molduras superiores.

'Esta es la primera vez que registro un templo que se conserva relativamente bien y que aún está asociado con una estela que contiene glifos', dijo el arqueólogo Vitan Vujanović.

Los investigadores documentaron un total de 14 monumentos, entre ellos estelas y altares decorados con iconografía e inscripciones jeroglíficas. Uno de los hallazgos más notables, conocido como la Estela 1, representa una escena de decapitación en la que una figura blande una espada o un hacha sobre un cautivo.

'Cada nuevo yacimiento nos ayuda a comprender mejor la complejidad de la civilización maya', afirmó Ivan Šprajc. 'Al mismo tiempo, plantea nuevas preguntas que requerirán más investigación para ser respondidas'.