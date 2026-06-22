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Ciencia

Científicos observan a una araña recién descubierta construir una trampa con resorte para atrapar a una especie de hormiga

Los expertos descubrieron que el arácnido utiliza un mecanismo elástico para capturar solo a la hormiga verde arborícola.

Una araña balista espera a que una hormiga verde arborícola muerda el cono de su telaraña y así active la trampa. Foto: Ajay Narendra
Una araña balista espera a que una hormiga verde arborícola muerda el cono de su telaraña y así active la trampa. Foto: Ajay Narendra
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Una diminuta araña de los bosques tropicales del norte de Queensland, en Australia, sorprendió a la comunidad científica por su particular técnica de caza. Un equipo de investigadores documentó cómo este arácnido fabrica una compleja trampa de seda capaz de lanzar a sus presas por el aire mediante un mecanismo impulsado por energía elástica.

La especie, que todavía no cuenta con un nombre científico oficial y pertenece al género Propostira, recibió el apodo de 'araña balista' por su parecido con la antigua máquina de guerra romana que disparaba proyectiles. Lo más llamativo es su extrema especialización: la estructura solo sirve para capturar a la hormiga verde de los árboles (Oecophylla smaragdina), un insecto conocido por su agresividad y su capacidad para movilizar grandes grupos en cuestión de segundos.

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Una trampa de seda que lanza hormigas hacia la telaraña

El comportamiento fue registrado por el profesor Ajay Narendra, de la Universidad Macquarie, y el estudiante de posgrado Pranav Joshi, quienes pasaron 10 días y 10 noches cerca de Cooktown observando a estos animales con cámaras infrarrojas y de alta velocidad.

Durante el día, la araña permanece oculta bajo una hoja situada sobre zonas frecuentadas por hormigas verdes. Cuando llega la noche, desciende más de 50 centímetros y crea un sistema compuesto por entre 15 y 60 líneas de seda tensadas que forman una especie de cono. Después envuelve la estructura con una seda más fina y regresa rápidamente a una posición segura.

Según Narendra, 'sospechamos que durante la etapa final de construcción la araña añade una feromona que atrae específicamente a las hormigas obreras y provoca un ataque agresivo'. Cuando una hormiga muerde el cono, libera el mecanismo y sale disparada más de 30 centímetros hacia arriba hasta quedar atrapada en la telaraña principal.

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Una estrategia única de las arañas cazadoras

Los investigadores consideran que este caso representa un nivel de especialización excepcional. 'Parece ser el único ejemplo en el que una telaraña está diseñada para capturar una sola especie de presa y donde el mecanismo se activa por la misma presa, no por el depredador', explicó Narendra.

El estudio también reveló que la seda almacena una enorme cantidad de energía elástica. El biólogo Jonas Wolff, de la Universidad de Greifswald, analizó muestras del material y comprobó que la aceleración supera los 1.300 metros por segundo al cuadrado. Esa fuerza permite vencer la resistencia de las hormigas, que poseen almohadillas adhesivas capaces de sujetarlas firmemente a las superficies.

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