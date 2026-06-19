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Ciencia

Unos fósiles de 300 millones de años revelan que los primeros animales terrestres no habría sido como los anfibios

Unos depredadores parecidos a los cocodrilos merodeaban por antiguos ríos y pantanos hace millones de años.

El estudio sugiere que los primeros tetrápodos crecían de forma directa, sin una metamorfosis como la de los anfibios. Foto: Gabriel Ugueto
El estudio sugiere que los primeros tetrápodos crecían de forma directa, sin una metamorfosis como la de los anfibios. Foto: Gabriel Ugueto
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Unos fósiles descubiertos en Illinois, Estados Unidos, ponen en duda una de las ideas más extendidas sobre la evolución de los vertebrados. El análisis de restos con una antigüedad cercana a los 300 millones de años indica que algunos de los primeros animales que conquistaron la tierra firme no atravesaban una etapa juvenil semejante a la de los anfibios modernos.

La investigación, publicada en la revista Science, estuvo a cargo de los paleontólogos Jason Pardo y Arjan Mann, del Field Museum de Chicago. Los especialistas examinaron ejemplares procedentes del yacimiento de Mazon Creek, considerado uno de los depósitos fósiles más importantes del mundo por la extraordinaria conservación de tejidos blandos y organismos de pequeño tamaño.

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Los fósiles que desafían una teoría evolutiva

Los científicos centraron su estudio en crías de embolómeros, un grupo de depredadores de aspecto similar al de un cocodrilo que habitó ríos, lagos y pantanos entre hace 350 y 280 millones de años. En la edad adulta, estos tetrápodos podían superar los tres metros de longitud, pero los ejemplares analizados apenas alcanzaban unos pocos centímetros.

Los investigadores estudiaron fósiles excepcionalmente bien conservados procedentes de Mazon Creek, Illinois. Foto: Arjan Mann

Los investigadores estudiaron fósiles excepcionalmente bien conservados procedentes de Mazon Creek, Illinois. Foto: Arjan Mann

A pesar de su reducido tamaño, los restos conservaron detalles anatómicos suficientes para replantear hipótesis aceptadas durante décadas. Según explicó Jason Pardo, durante mucho tiempo la comunidad científica asumió que los primeros vertebrados terrestres crecían de manera parecida a los anfibios actuales. Sin embargo, los nuevos datos no respaldan esa interpretación tradicional.

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¿Por qué estos antiguos tetrápodos no se desarrollaban como los anfibios?

El estudio reveló que las crías de embolómeros carecían de rasgos típicos de los renacuajos, como las branquias externas. Incluso en especies que experimentaban cambios importantes hasta alcanzar la edad adulta, los investigadores no identificaron señales de una metamorfosis comparable a la de las ranas y salamandras modernas.

"Analizamos varias especies que representan distintas etapas de la transición entre peces y tetrápodos, y ninguna presenta algo parecido a un renacuajo", señaló Pardo. Para los autores, este patrón sugiere que los ciclos de vida de estos animales primitivos se asemejaban más a los de los peces o incluso a los de los mamíferos que a los de los anfibios actuales.

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