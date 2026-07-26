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Durante más de dos mil años, la construcción de la Gran Pirámide de Guiza estuvo rodeada por una imagen que parecía incuestionable: miles de esclavos sometidos a duras jornadas de trabajo bajo el sol del desierto. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas realizadas en las últimas décadas cambiaron esa visión. Los hallazgos revelan que quienes levantaron el monumento del faraón Keops formaban parte de una fuerza laboral organizada por el Estado egipcio, recibían alimentos como pago por su trabajo y habitaban un asentamiento construido especialmente para ellos.

Buena parte del antiguo relato surgió a partir de los escritos del historiador griego Heródoto, quien visitó Egipto en el siglo V a. C., cuando las pirámides ya tenían más de 2.000 años de antigüedad. Él afirmó que 100.000 hombres trabajaron durante veinte años en la obra, una versión que permaneció vigente durante siglos. No obstante, las investigaciones dirigidas desde finales de la década de 1980 por el arqueólogo Mark Lehner y otros especialistas muestran una realidad muy distinta, respaldada por restos de viviendas, panaderías, almacenes, huesos de animales y cementerios de trabajadores.

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¿Cuántos obreros habrían construido la Gran Pirámide?

Los especialistas consideran que la cifra de 100.000 trabajadores mencionada por Heródoto resulta poco probable. Las estimaciones actuales sitúan la mano de obra en alrededor de 20.000 personas, aunque no existe un número definitivo. Esa diferencia cambia por completo la forma de entender la construcción de la Gran Pirámide, ya que una plantilla de ese tamaño podía mantenerse mediante una compleja organización estatal, sin necesidad de recurrir a un enorme ejército de esclavos.

La evidencia arqueológica también debilitó la antigua creencia. Desde 1988, Mark Lehner encabezó excavaciones en Heit el-Ghurab, un asentamiento ubicado a unos 400 metros al sur de la Esfinge. Conocido como la Ciudad Perdida de los Constructores de las Pirámides, el lugar ocupa más de 17 acres y conserva calles, talleres, panaderías, almacenes, cervecerías y edificios destinados a alojar a quienes participaron en la obra. Todo apunta a una comunidad estable diseñada para sostener durante años un proyecto de enormes dimensiones.

¿Cómo vivían realmente los constructores de la Gran Pirámide?

Los descubrimientos muestran que los obreros residían cerca del monumento y contaban con instalaciones que cubrían sus necesidades diarias. La existencia de panaderías y cervecerías refleja un sistema de abastecimiento permanente, mientras que los talleres y almacenes evidencian una cuidadosa planificación para mantener el ritmo de la construcción.

Entre los hallazgos más importantes destacan miles de restos de animales estudiados por el especialista Richard Redding. El análisis permitió calcular que cada día se sacrificaban aproximadamente once reses y 37 ovejas o cabras, lo que equivale a más de 4.000 libras de carne diarias para alimentar a la fuerza laboral, además de pan y cerveza.

Redding considera que la alimentación resultaba incluso mejor que la que muchos trabajadores tenían en sus lugares de origen. En sus palabras, "Probablemente recibían una dieta mucho mejor que la que tenían en su aldea". El investigador también planteó que "Las personas estaban bien atendidas y bien alimentadas cuando trabajaban allí, por lo que ese trabajo debía resultar atractivo", una interpretación basada en las evidencias recuperadas durante las excavaciones.

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¿Cómo se pagaba, alimentaba y organizaba a los trabajadores?

En la época de la construcción de la Gran Pirámide todavía no existía el dinero como medio de pago. Por ese motivo, los trabajadores recibían raciones de alimentos, cerveza y otros bienes suministrados por el Estado. Los estudios también indican que la distribución de la comida variaba según la función de cada grupo. Los supervisores consumían una mayor cantidad de carne de res, mientras que la mayoría de los obreros comía principalmente ovejas y cabras.

La organización también estaba muy lejos de una masa desordenada de personas. Existían cuadrillas identificadas con nombres propios, como los Amigos de Keops. Además, la fuerza laboral reunía artesanos especializados, canteros y otros trabajadores permanentes, junto con campesinos que cumplían turnos temporales organizados por la administración egipcia.

El egiptólogo Zahi Hawass resume esta interpretación con una afirmación que hoy representa la postura predominante entre muchos especialistas: "Los constructores de las pirámides no eran esclavos, sino campesinos reclutados de forma rotativa y a tiempo parcial, bajo la supervisión de artesanos y trabajadores especializados".

¿Por qué la ubicación de las tumbas demuestra que no eran esclavos?

Uno de los descubrimientos más importantes ocurrió en 1990, cuando un turista a caballo encontró por casualidad un muro que condujo al hallazgo de un cementerio de trabajadores. Años después aparecieron nuevas tumbas con una antigüedad cercana a los 4.510 años.

Aunque estos enterramientos eran mucho más modestos que los de la realeza, su ubicación llamó la atención de los investigadores. Las sepulturas se encuentran muy cerca de las pirámides, un lugar reservado para personas relacionadas con la construcción de estos monumentos.

Para Hawass, este detalle tiene un enorme significado. "Si hubieran sido esclavos, nunca habrían sido enterrados en Guiza. Recibieron tumbas para la eternidad, igual que los reyes y las reinas cuyas pirámides ayudaron a construir", sostiene el arqueólogo. Aunque esta interpretación no constituye una prueba definitiva por sí sola, se suma al conjunto de evidencias que respaldan la idea de que los constructores fueron trabajadores organizados y reconocidos por el Estado egipcio.