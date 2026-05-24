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Ciencia

Científicos confirman que el aumento del nivel del mar se está acelerando: sube casi al doble de velocidad que desde 1960

Los expertos identifican el derretimiento del hielo como una de las principales causas del fenómeno y advierten que el aumento continuará por siglos.

El calentamiento del agua de mar es el factor principal, mientras que el deshielo de los glaciares y los casquetes polares vierten cada vez más agua a los océanos al año. Foto: SarahNic
El calentamiento del agua de mar es el factor principal, mientras que el deshielo de los glaciares y los casquetes polares vierten cada vez más agua a los océanos al año. Foto: SarahNic
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El aumento del nivel del mar ya no es un fenómeno imperceptible. Un nuevo estudio realizado por investigadores del Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias confirmó que los océanos del planeta están subiendo a un ritmo mucho más acelerado que hace apenas unas décadas.

Los científicos calcularon que, desde 1960, el nivel medio global del mar ha aumentado aproximadamente dos milímetros por año. Aunque la cifra puede parecer pequeña, representa enormes volúmenes de agua distribuidos por todos los océanos del mundo, con consecuencias acumulativas sobre las costas, las tormentas y las comunidades cercanas al mar.

Entre 2005 y 2023, el aumento alcanzó casi 4 milímetros anuales, lo que evidencia una aceleración clara vinculada al cambio climático.

El estudio, publicado en la revista científica Science Advances, también logró resolver un problema que llevaba años desconcertando a los expertos: las cifras observadas del aumento del mar no coincidían completamente con las causas conocidas del fenómeno.

Causas del aumento del nivel medio global del mar desde 1960. Foto: Science Advances

Causas del aumento del nivel medio global del mar desde 1960. Foto: Science Advances

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El calentamiento de los océanos es el principal responsable

La investigación determinó que el mayor factor detrás del incremento del nivel del mar es la expansión térmica de los océanos. Este fenómeno ocurre cuando el agua absorbe calor de la atmósfera y se expande físicamente, ocupando más espacio.

Según los científicos, este proceso explica el 43% del aumento registrado desde 1960. A medida que el planeta se calienta, los océanos almacenan gran parte de ese exceso de energía, lo que provoca que el agua aumente de volumen.

El resto del incremento proviene del derretimiento del hielo terrestre. Los glaciares de montaña aportan el 27% del aumento total, mientras que la capa de hielo de Groenlandia representa el 15% y la Antártida, otro 12%.

Los investigadores advierten que la pérdida de hielo en Groenlandia y la Antártida se ha acelerado especialmente desde 1993 y continúa intensificándose. Esto significa que el ritmo del aumento del mar podría seguir creciendo durante las próximas décadas.

El estudio también corrigió errores y pequeñas imprecisiones en las mediciones satelitales y en los cálculos utilizados para interpretar datos costeros. Gracias a ello, los científicos lograron reconciliar por primera vez las observaciones reales con las causas físicas conocidas.

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El nivel del mar seguirá subiendo durante siglos

Uno de los aspectos más importantes de la investigación es que el aumento del nivel del mar no se detendrá de inmediato, incluso si las emisiones de carbono disminuyen drásticamente.

Los expertos explican que los océanos tardan décadas o siglos en redistribuir el calor absorbido hacia sus capas más profundas. Además, las enormes masas de hielo de Groenlandia y la Antártida responden lentamente al calentamiento global, por lo que seguirán derritiéndose durante mucho tiempo.

"Ahora podemos explicar el aumento del nivel del mar con mucha mayor confianza", señaló el coautor del estudio John Abraham.

Los investigadores consideran que comprender con precisión cómo y por qué aumentan los océanos permitirá mejorar las proyecciones futuras y ayudar a que los gobiernos tomen decisiones más acertadas frente al impacto climático.

El trabajo ofrece una de las imágenes más completas hasta ahora sobre cómo los océanos han cambiado en los últimos 60 años y confirma que el nivel del mar está aumentando más rápido que nunca.

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