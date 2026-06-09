Estos robles de casi mil años revelan cómo una tragedia humana desencadenó un proceso de regeneración ecológica sin precedentes

Científicos descubrieron que robles mediterráneos han vivido hasta 950 años, conservando en sus anillos evidencias de la Peste Negra y su impacto ecológico en Europa. | Foto: Madreas Andoni

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Un grupo de científicos descubrió que algunos robles mediterráneos han vivido hasta 950 años y conservan en sus anillos de crecimiento la huella de uno de los acontecimientos más devastadores de la historia: la Peste Negra. La investigación concluyó que la pandemia que azotó Europa en el siglo XIV no solo transformó la vida de millones de personas, sino que también favoreció una extensa recuperación de los bosques que aún puede observarse en la actualidad.

El estudio, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revela que la drástica reducción de la población humana tras la epidemia permitió que amplias zonas forestales se regeneraran de manera natural. Siglos después, los árboles más antiguos continúan siendo testigos vivos de ese proceso ecológico.

Los robles guardan el registro de la recuperación de los bosques europeos

Se analizaron poblaciones de robles ubicadas en dos regiones muy distintas de Italia: los encinares de la isla de Montecristo y los robles albares de las montañas de Aspromonte. A pesar de las diferencias geográficas y ambientales, los científicos detectaron un patrón común: gran parte de los árboles más antiguos comenzó a desarrollarse entre los siglos XV y XVII, poco después de la devastación causada por la Peste Negra y otros brotes epidémicos posteriores.

Los especialistas explican que la muerte de millones de personas redujo significativamente las actividades agrícolas, el pastoreo y la explotación forestal. Como consecuencia, extensas áreas quedaron libres de la presión humana que durante siglos había limitado el crecimiento de los bosques. Aunque la recuperación no ocurrió al mismo ritmo en todos los lugares, los resultados muestran la notable capacidad de los ecosistemas para regenerarse cuando disminuye la intervención humana.

Árboles centenarios ofrecen pistas para la conservación actual

Para determinar la edad de los ejemplares más antiguos, los investigadores recurrieron a técnicas avanzadas de datación por radiocarbono. Este método permitió analizar fragmentos de madera interna y reconstruir la historia de árboles cuya antigüedad habría sido imposible de calcular mediante procedimientos tradicionales debido al deterioro natural de sus troncos.

El estudio también reveló que algunos robles de Montecristo alcanzan casi un milenio de edad, con lo que se convierten en algunos de los árboles con flor más longevos de las regiones templadas del Mediterráneo. Los científicos destacan que muchos de estos ejemplares no son necesariamente los más grandes, lo que demuestra que la longevidad depende más de la capacidad de adaptación y resistencia que del tamaño.