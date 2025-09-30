HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     
Ciencia

Un extracto de cannabis aliviaría dolores lumbares crónicos sin crear dependencia, según ensayo clínico

La investigación, realizada en más de 800 personas, mostró que el extracto de cannabis redujo el dolor lumbar. Además, mejoró la calidad de vida de los participantes.

Es el primer estudio confiable que sustenta la eficacia de este extracto de Cannabis.
Es el primer estudio confiable que sustenta la eficacia de este extracto de Cannabis. | Foto: AFP

Un ensayo clínico publicado en la revista Nature afirma que un extracto de cannabis específico aliviaría los dolores lumbares crónicos sin crear dependencia. Para algunos expertos, sería la primera evidencia de que esta sustancia puede tratar ese dolor.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 500 millones de personas en el mundo sufren dolor lumbar, también llamado lumbalgia, que constituye la principal causa de invalidez.

PUEDES VER: Estudio científico sugiere que el consumo de marihuana aumenta hasta 6 veces los riegos de sufrir un ataque cardíaco y ACV

lr.pe

Hasta ahora no había estudios confiables

Sin embargo, los dolores lumbares suelen tratarse con ibuprofeno u otros analgésicos comunes, que pueden provocar efectos secundarios graves cuando se usan durante períodos prolongados.

En caso de usar opioides, estos pueden crear una fuerte dependencia, por lo que son bastante peligrosos.

Muchos investigadores sostenían que el cannabidiol (CBD), una sustancia presente en la marihuana, podría ayudar a aliviar estos dolores sin generar dependencia. No obstante, hasta ahora no existían estudios confiables que respaldaran esa afirmación.

Eso acaba de cambiar, luego de que Nature, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, compartiera los resultados de un ensayo clínico de fase 3 controlado por placebo. Es decir, donde un grupo recible un placebo y otro el tratamiento.

PUEDES VER: Aviso importante en Nueva York: Kathy Hochul firma 2 leyes para expandir el mercado agrícola de cannabis en el estado

lr.pe

¿Cuáles fueron los resultados del

Este ensayo se hizo en más de 800 personas cuyos dolores lumbares crónicos no eran aliviados por los medicamentos tradicionales..

Los participantes fueron invitados a evaluar su nivel de dolor en una escala de 1 a 10, tras haber tomado este extracto de cannabis llamado VER-01, o un placebo, durante una duración de 3 meses a un año.

Al cabo de 12 semanas, los que tomaron el extracto (una dosis de VER-01 con 2,5 miligramos de THC, el principal ingrediente activo de la marihuana) afirmaron que se les disminuyó el dolor en 1,9 puntos, frente a 0,6 punto los que tomaron el placebo.

Tras seis meses, los participantes que tomaron el extracto declararon que su dolor diminuyó en 2,9 puntos suplementarios.

También registraron mejoría de su sueño, de sus aptitudes físicas y su calidad de vida. Según el estudio, el extracto tomado en esta dosis no provocaría ni dependencia ni efectos secundarios graves.

Matthias Karst, autor principal del estudio y profesor de medicina del dolor en la Facultad de Medicina de Hanovre en Alemania, precisó a AFP que ningún efecto euforizante fue observado durante el ensayo.

Notas relacionadas
Estudio científico sugiere que el consumo de marihuana aumenta hasta 6 veces los riegos de sufrir un ataque cardíaco y ACV

Estudio científico sugiere que el consumo de marihuana aumenta hasta 6 veces los riegos de sufrir un ataque cardíaco y ACV

LEER MÁS
En manos de Greg Abbott: proyecto de ley que prohíbe el THC espera firma del gobernador de Texas

En manos de Greg Abbott: proyecto de ley que prohíbe el THC espera firma del gobernador de Texas

LEER MÁS
Aviso importante en Nueva York: Kathy Hochul firma 2 leyes para expandir el mercado agrícola de cannabis en el estado

Aviso importante en Nueva York: Kathy Hochul firma 2 leyes para expandir el mercado agrícola de cannabis en el estado

LEER MÁS
Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

LEER MÁS
Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Ciencia

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

China desafía las baterías de litio con una de iones de hidruro seis veces más potente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota