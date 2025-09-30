Un extracto de cannabis aliviaría dolores lumbares crónicos sin crear dependencia, según ensayo clínico

Es el primer estudio confiable que sustenta la eficacia de este extracto de Cannabis. | Foto: AFP

Es el primer estudio confiable que sustenta la eficacia de este extracto de Cannabis. | Foto: AFP

Un ensayo clínico publicado en la revista Nature afirma que un extracto de cannabis específico aliviaría los dolores lumbares crónicos sin crear dependencia. Para algunos expertos, sería la primera evidencia de que esta sustancia puede tratar ese dolor.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 500 millones de personas en el mundo sufren dolor lumbar, también llamado lumbalgia, que constituye la principal causa de invalidez.

PUEDES VER: Estudio científico sugiere que el consumo de marihuana aumenta hasta 6 veces los riegos de sufrir un ataque cardíaco y ACV

Hasta ahora no había estudios confiables

Sin embargo, los dolores lumbares suelen tratarse con ibuprofeno u otros analgésicos comunes, que pueden provocar efectos secundarios graves cuando se usan durante períodos prolongados.

En caso de usar opioides, estos pueden crear una fuerte dependencia, por lo que son bastante peligrosos.

Muchos investigadores sostenían que el cannabidiol (CBD), una sustancia presente en la marihuana, podría ayudar a aliviar estos dolores sin generar dependencia. No obstante, hasta ahora no existían estudios confiables que respaldaran esa afirmación.

Eso acaba de cambiar, luego de que Nature, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, compartiera los resultados de un ensayo clínico de fase 3 controlado por placebo. Es decir, donde un grupo recible un placebo y otro el tratamiento.

¿Cuáles fueron los resultados del

Este ensayo se hizo en más de 800 personas cuyos dolores lumbares crónicos no eran aliviados por los medicamentos tradicionales..

Los participantes fueron invitados a evaluar su nivel de dolor en una escala de 1 a 10, tras haber tomado este extracto de cannabis llamado VER-01, o un placebo, durante una duración de 3 meses a un año.

Al cabo de 12 semanas, los que tomaron el extracto (una dosis de VER-01 con 2,5 miligramos de THC, el principal ingrediente activo de la marihuana) afirmaron que se les disminuyó el dolor en 1,9 puntos, frente a 0,6 punto los que tomaron el placebo.

Tras seis meses, los participantes que tomaron el extracto declararon que su dolor diminuyó en 2,9 puntos suplementarios.

También registraron mejoría de su sueño, de sus aptitudes físicas y su calidad de vida. Según el estudio, el extracto tomado en esta dosis no provocaría ni dependencia ni efectos secundarios graves.

Matthias Karst, autor principal del estudio y profesor de medicina del dolor en la Facultad de Medicina de Hanovre en Alemania, precisó a AFP que ningún efecto euforizante fue observado durante el ensayo.