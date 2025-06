Investigación geológica descube una inusual 'pluma térmica' que pudo haber desviado la placa tectónica india hace millones de años

Científicos descubrieron bajo Omán una 'columna fantasma' o 'pluma térmica', la cual habría alejado la placa tectónica de India hace al menos 25 o 40 millones de años. De acuerdo con descripciones del medio LiveScience, esta 'columna de magma' quedó atrapada bajo una gruesa porción de la corteza terrestre y la parte superior del manto. No obstante, lo que los investigadores desconocen es si esta 'columna' logró provocar erupciones en la superficie.

La ‘columna’, ubicada bajo la meseta de Salma de Omán, alcanza una altitud de hasta 2.000 metros, según Simone Pilia, geofísica y autora principal del estudio. Aunque algunos científicos vinculan la curvatura de la corteza terrestre con la subducción de Makran, según Pilia existiría un probable vínculo con la ‘columna’, pues esta sería la verdadera causante de su forma.

"Una columna es material caliente que tiende a ascender, ascender, ascender, por lo que se encuentra debajo y empuja hacia arriba, creando topografía", explicó Pilia. "La elevación (en la meseta) es bastante pequeña, pero aún está presente. Esto indica que la columna está activa".

PUEDES VER: Geólogos descubren que el campo magnético de la Tierra y los niveles de oxígeno están vinculados

¿Cómo se descubrió la 'columna de magma'?

La ‘pluma térmica’ o 'columna de magma' fue descubierta por los investigadores gracias a las ondas sísmicas, u ondas sonoras que viajan a través de la Tierra con una velocidad distinta según la composición química del material. Según Pilia, la densa red de estaciones con la que cuenta Omán hizo posible la investigación, ya que registran los datos sísmicos.

La 'columna Dani', nombrada así por Pilia en honor a su hijo, es el primer ejemplo en el mundo de una columna amagmática 'fantasma', término usado para describir este tipo de fenómenos dentro del manto que no desencadenan actividad volcánica en la superficie. Cabe indicar que estas columnas, ubicadas entre el núcleo y el manto, suelen alimentar erupciones volcánicas.

La razón de las erupciones volcánicas en la Tierra

Según lo explica LiveScience, la razón de las erupciones volcánicas recae en las columnas, pues estas experimentan un proceso de fusión por descompresión a medida que ascienden a través del manto y la corteza. Pilia explica que existen columnas que desencadenan erupciones volcánicas en medio de las placas oceánicas, como es el caso de Hawái.

Aunque este vínculo ha llevado a los investigadores a asumir que la falta de vulcanismo equivale a la inexistencia de columnas del manto en las placas continentales, el estudio determina que esto no siempre es correcto. El caso de 'Dani' demuestra que las columnas del manto pueden estar presentes sin actividad volcánica.

"Existen muchas otras columnas fantasma"

Para Pilia, autora principal de la investigación, "si no hay vulcanismo superficial, no significa que no haya una columna", incluso existe la posibilidad de que existan muchas otras ('columnas fantasma') que se desconocen. En este sentido, el artículo considera a África como un candidato para albergar estas columnas debido a que se encuentra sobre una región de baja velocidad de cizallamiento en la Tierra.

África, al igual que Omán, tiene regiones que cuentan con una corteza y un manto superior muy gruesos, por lo que cualquier columna no podría ascender a la superficie, según explicó Pilia.

¿Esta columna desvió la placa india hasta la colisión?

Según determinó el estudio publicado en la revista Earth and Planetary Science Letters, la meseta de Salma tiene aproximadamente 40 millones de años, lo que implica que la 'columna Dani’ es al menos igual de antigua. Este lapso coincide con la colisión entre las placas india y euroasiática, un hecho que no pasaron por alto los investigadores.

La colisión en mención ocurrió cerca de los que hoy Omán, en Medio Oriente, tiempo antes de que ambas placas terminaran desplazándose a sus posiciones actuales. Con la finalidad de confirmar alguna implicancia de esta ‘columna fantasma’, Pilia u sus colegas reconstruyeron la trayectoria de la placa india y descubrieron un cambio ligero de dirección entre 40 y 25 millones de años atrás.

Aunque teóricamente, los investigadores manejan la posibilidad de que estas columnas redirijan las placas tectónicas, hasta el momento no se había vinculado este cambio en la placa india con la ‘columna Dani’. De acuerdo a la autora del estudio, los científicos a veces pueden rastrear la evolución de una columna a través de la evidencia que queda en las placas tectónicas a medida que se desplazan sobre ella.

En el caso de la ‘columna Dani’, Pilia explica que la evidencia fue absorbida y borrada por la zona de subducción de Makra. “Esa evidencia ha desaparecido para siempre”, indicó la autora del estudio.