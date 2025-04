Así era el peligroso tigre de Tasmania: científicos de Suecia han recuperado su ARN y quieren revivirlo

El tigre de Tasmania reinó en Australia durante mucho tiempo, pero las autoridades de Oceanía decretaron que era una plaga y comenzaron a dar una recompensa por cada animal cazado hasta su extinción. Además, la falta de comida y la evolución de los ecosistemas acabaron con su especie. El último ejemplar registrado murió en 1936 en un un conocido zoológico en Australia, pero su belleza y astucia cautivó a la ciencia.

Sin embargo, este enorme marsupial siempre fascinó a la zoología. Por este motivo, investigadores de Suecia han dado un paso decisivo para resucitarlo luego de 90 años de extinción. Un grupo de científicos de la Universidad de Estocolmo, liderados por el bioinformático español Emilio Mármol-Sánchez, han logrado obtener moléculas de ARN. Sin duda, un avance que abre la puerta para revivir a esta y a otras especies.

Así era el tigre de Tasmania y otros marsupiales antiguos. Foto: CNN

¿Cómo era el tigre de Tasmania?

A pesar del nombre no era un felino, pero era salvaje y poseía rayas similares al tigre de Bengala. Esta especie extinta se podía camuflar en la vegetación, astutos como los zorros y tenían el tamaño de un perro grande como un pastor alemán. Los historiadores aseguran que este animal no era un canino y tampoco pertenecía a la familia de los felinos, ya que en realidad eran marsupiales. Justamente, el tilacino, cazaba de noche y era muy rápido como un canguro. Su alimentación se basaba en roedores, pequeños reptiles, mamíferos e incluso canguros.

No era particularmente rápido ni poseía una mordida fuerte, ya que no no era tan grande como el verdadero tigre y alcanzaba una velocidad de 40 kilómetros por hora. Sin embargo, dominó Australia, Tasmania y Nueva Guinea. Lamentablemente, los cazadores ilegales acabaron con la especie. Es importante destacar que no representan un riesgo para la raza humana, pero su regreso podría acabar con las granjas.

Científicos de la Universidad de Estocolmo intentan revivir al tigre de Tasmania

Los expertos de la Universidad de Estocolmo usaron un ejemplar disecado, preservado durante 130 años, en el Museo Sueco de Historia Natural. El objetivo del estudio era conseguir el tejido muscular y esquelético del marsupial para la construcción de las proteínas o 'ladrillos' de la piel y el músculo. Asimismo, revelaron que en Tasmania todavía existen selvas vírgenes como en 1936 y los tigres de Tasmania podrían adaptarse al 2025.

Este avance científico se ha logrado mediante técnicas de biología computacional, capaces de secuenciar los restos genéticos hallados en biopsias e incluso recuperar mediante algoritmos las partes deterioradas, según la revista 'Genome Research'. "Estos hallazgos tienen implicaciones prometedoras para el estudio del ARN en las diversas colecciones de Historia Natural de los museos y en los restos bien conservados, aunque debemos ser pacientes en el campo de la genética. No puedo asegurar fecha para su regreso, pero estamos muy cerca en en el campo de la desextinción ", sentenció Emilio Mármol-Sánchez,