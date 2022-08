Descubren una supertierra en la zona habitable de una estrella cercana al Sol

Astrónomos de Japón acaban de descubrir una supertierra en la zona habitable de una estrella cercana al sistema solar, ubicada a solo 37 años luz de la Tierra. Se trata de Ross 508 b, un cuerpo que orbita la estrella Ross 508, ubicada en la constelación de Serpens.

El exoplaneta, cuatro veces más masivo que la Tierra y con una órbita de 11 días terrestres, fue hallado tras usar por primera vez el instrumento de observación infrarroja IRD (Infrared Doppler), del Telescopio Subaru, informa el Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ, en inglés).

Las estrellas enanas rojas —las más abundantes en la Vía Láctea— son los objetivos principales para la búsqueda de planetas con potenciales condiciones para la vida extraterrestre. Sin embargo, su estudio resulta difícil, ya que dichos astros no emiten mucha luz visible a comparación de estrellas como el Sol.

Sin embargo, con el instrumento IRD, el hallazgo de más planetas alrededor de este tipo de estrellas puede mejorar significativamente, puesto que son más brillantes en longitudes de onda infrarroja, asegura Bun’ei Sato, profesor del Instituto de Tecnología de Tokio e investigador que lideró la búsqueda.

Además, como existen indicios de que su órbita es elíptica, es probable que, por momentos, está en la zona habitable y, por lo tanto, gozaría de las condiciones para contener agua líquida.

Ilustración de la órbita del planeta Ross 508, ubicada en la zona habitable de su estrella Ross 508 b. Foto: Astrobiology Center

“Han pasado 14 años desde el comienzo del desarrollo de IRD. Hemos continuado nuestro desarrollo e investigación con la esperanza de encontrar un planeta exactamente como Ross 508 b”, dijo Sato, reporta Europa Press

Más detalles de la investigación pueden leerse en la revista Publication of the Astronomical Society of Japan.

Con información de Europa Press.