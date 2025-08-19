¿Cómo mantener tu auto en óptimas condiciones en pleno invierno?

Un chequeo preventivo de la batería y otros componentes eléctricos asegura un arranque eficiente. Foto: difusión

El invierno trae consigo desafíos para los automovilistas, desde mañanas frías hasta neblina persistente. Mantener un vehículo en óptimas condiciones es esencial para garantizar su rendimiento y seguridad. Realizar mantenimientos preventivos es clave para enfrentar las inclemencias del clima.

Caleb Núñez Zelaya, subgerente de servicio taller de Mitsui Automotriz, advierte sobre los problemas más comunes que pueden surgir en esta temporada, como los sistemas de frenos afectados por la humedad y el desgaste de los neumáticos. La prevención es fundamental para evitar accidentes y asegurar un viaje seguro.

Para mantener tu auto en excelente estado durante el invierno, es crucial realizar revisiones periódicas y atender los puntos más vulnerables.

Recomendaciones clave para cuidar tu vehículo en esta temporada

Revisiones esenciales para el invierno

1. Revisar los niveles y el estado de fluidos: Asegúrate de que el aceite de motor, el refrigerante del radiador, el líquido de frenos, el aceite de transmisión y el fluido diferencial estén en niveles adecuados y en buen estado. Esto es vital para el correcto funcionamiento de sistemas clave como la propulsión y el frenado.

2. Verificar el sistema de frenos: La humedad puede causar corrosión, lo que afecta la eficacia del acoplamiento entre pastillas y discos. Una inspección integral del sistema de frenos es esencial para garantizar una respuesta óptima en situaciones de emergencia.

3. Comprobar el sistema eléctrico y la batería: Un chequeo preventivo de la batería y otros componentes eléctricos asegura un arranque eficiente y contribuye al cuidado del sistema eléctrico del vehículo.

4. Cuidar los neumáticos: Con el piso húmedo y resbaladizo, es fundamental que los neumáticos tengan un buen dibujo y la presión adecuada. Esto garantiza adherencia y estabilidad, mejorando la seguridad en la conducción.

5. Visibilidad en la conducción: Revisa el estado de los jebes de las plumillas y utiliza productos genuinos para asegurar una buena visibilidad al conducir, especialmente en condiciones de neblina o lluvia.

6. No descuidar el aire acondicionado y la calefacción: Un mantenimiento adecuado de estos sistemas no solo ayuda a desempañar los vidrios, sino que también evita la acumulación de humedad y gérmenes en los filtros, protegiendo la salud de los pasajeros.

Importancia del mantenimiento en concesionarios autorizados

Realizar el mantenimiento en un concesionario autorizado, como Mitsui Automotriz, garantiza que cada revisión se realice siguiendo los estándares de la marca. Esto no solo asegura la calidad y seguridad en el cuidado del vehículo, sino que también permite conservar la garantía Toyota, que puede extenderse hasta 10 años.

Además, se recomienda programar una inspección integral antes de realizar viajes largos o enfrentar días de alta humedad. Esto proporciona mayor confianza y ayuda a evitar imprevistos, manteniendo el auto en óptimas condiciones durante toda la temporada invernal.