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'Saint Seiya' Tenkai Hen manga: capítulo 1 completo de la esperada 'Saga del cielo'

El esperado regreso de 'Saint Seiya' con la Saga del Cielo finalmente ha llegado. Masami Kurumada inicia el capítulo 1 de Tenkai Hen, un hito en la historia del manga que marca el 40.° aniversario de la serie.

'Saint Seiya Tenkai Hen' será la continuación de la Saga de Hades. Foto: Composición LR/Captura/'X'
'Saint Seiya Tenkai Hen' será la continuación de la Saga de Hades. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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Después de años de espera y especulación, los fanáticos de 'Saint Seiya' pueden respirar tranquilos: el regreso de la franquicia ya comenzó. Con motivo del 40.° aniversario de la obra, Masami Kurumada, creador de 'Los caballeros del zodiaco', inicia la Saga del Cielo, conocida como Tenkai Hen. Este primer capítulo marca un hito en la historia del manga y genera grandes expectativas sobre el futuro de los Santos de Atenea.

La historia siempre ha estado llena de giros épicos, pero esta nueva etapa, que retoma los hechos posteriores a la guerra contra Hades, promete llevar la serie a un nivel completamente nuevo. Este capítulo no solo es un regreso a los orígenes, sino que también responde preguntas que los fans se han hecho durante años.

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¿De qué trata el capítulo 1 de 'Saint Seiya Tenkai Hen'?

El primer capítulo de Tenkai Hen nos sumerge nuevamente en el Santuario, pero con un giro inquietante. Saori se encuentra desbordada por la pérdida de sus recuerdos, lo que establece el tono sombrío de la saga. Esta introducción nos lleva directamente al purgatorio, entre los Campos Elíseos y el infierno, donde se desvela un misterio: Ker, la diosa maligna, emerge de las ruinas, sorprendida por la derrota de Hades y sus espectros.

En este escenario apocalíptico, Ker reflexiona sobre la victoria de los Santos de Atenea y la caída de los dioses del inframundo. A pesar de la derrota, descubre una oportunidad. La estatua de la diosa de la sabiduría comienza a explotar, lo que revela que no solo se ha debilitado su poder, sino también su existencia misma.

El capítulo finaliza con un conmovedor encuentro entre Seiya y Atenea en Grecia. Mientras el santo de Pegaso le devuelve el sombrero caído a Saori Kido, el narrador deja la escena en suspenso y marca el inicio de un conflicto que se desarrollará en la Saga del Cielo.

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¿Dónde y cuándo leer 'Saint Seiya Tenkai Hen'?

El primer capítulo de 'Saint Seiya Tenkai Hen' ya está disponible para su lectura oficial en la revista Weekly Shōnen Champion número 24. Se lanzó a inicios de 2026, en un evento que marcó el regreso de la franquicia al manga tras una larga espera. Los fanáticos pueden acceder a la obra en esta plataforma, con planes de publicar nuevos capítulos en el futuro cercano.

Este estreno está destinado a ser un acontecimiento importante para la comunidad de seguidores del popular manga, que durante décadas ha esperado con ansias la continuación de los hechos posteriores al fin de la guerra contra Hades.

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'Saint Seiya Tenkai Hen': el ansiado estreno que marca un hito para el anime

El estreno de Tenkai Hen es mucho más que un hito para el mundo del manga y el anime. Con 40 años de historia, 'Los caballeros del zodiaco' sigue siendo una de las series más queridas y populares del mundo. Este nuevo capítulo no solo trae consigo el regreso de Masami Kurumada como autor absoluto, sino que también marca la continuación de una historia que se viene gestando desde Next Dimension y 'Saint Seiya: Then'.

Los fanáticos ahora podrán disfrutar de un desarrollo narrativo que promete enfrentar a los Santos de Atenea contra los dioses del Olimpo, en una batalla que se perfila como el clímax de la historia.

Con la firma de Kurumada, Tenkai Hen asegura que todo lo que ocurra en la saga será canónico. Además, este regreso promete cumplir las expectativas de una nueva generación de seguidores, mientras rinde homenaje a los caballeros de bronce, plata y oro clásicos.

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