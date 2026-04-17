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‘Chao: La sirena’, ánime japonés premiada en festivales internacionales, llega a los cines peruanos

‘Chao: La sirena’, una comedia romántica animada que mezcla humanos y criaturas marinas, se estrena en cines peruanos el 23 de abril. La película aborda temas de diversidad y aceptación.

Producida por Eiko Tanaka, esta obra de Studio 4°C destaca por su estilo vibrante y surrealista, prometiendo ser una de las propuestas más originales del año en el anime japonés.
Producida por Eiko Tanaka, esta obra de Studio 4°C destaca por su estilo vibrante y surrealista, prometiendo ser una de las propuestas más originales del año en el anime japonés. | Foto: difusión

‘Chao: La sirena’, una alocada comedia romántica animada situada en un mundo futurista donde humanos y criaturas marinas conviven en sociedad, llega a los cines peruanos este 23 de abril. Este filme japonés explora temas como la diversidad, la aceptación y la conexión entre especies distintas, todo envuelto en una estética visual vibrante y surrealista.

Producida por Eiko Tanaka, una de las ejecutivas más influyentes de la industria del anime, reconocida por su rol clave en el desarrollo de proyectos de alto nivel internacional en Studio Ghibli (Mi vecino Totoro, Kiki: entregas a domicilio), ‘Chao: La sirena’ se consagra como una de las propuestas más originales y atractivas del año dentro de la animación japonesa contemporánea. 

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Trama de ‘Chao: La sirena’ 

‘Chao: La sirena’ cuenta la historia de Stephan, un común y corriente ingeniero que cambia abruptamente su vida cuando Chao, una enigmática princesa sirena, le propone matrimonio de manera directa e inesperada. A medida que ambos comienzan a derribar sus barreras emocionales, un romance inesperado y conmovedor empieza a florecer. Aquí hay mariposas en el estómago garantizadas.

Esta simple premisa indaga en temas como el amor fuera de lo convencional, la convivencia entre mundos opuestos y la aceptación de lo desconocido, todo con un tono ligero, accesible y cargado de humor. ¿Qué sucederá con su inesperado e improbable romance?

‘Chao: La sirena’ y su éxito en los festivales

‘Chao: La sirena’ está producida por Studio 4°C, marca registrada cuando se trata de innovación en el anime, responsable de obras de culto como Mind Game, la trilogía Berserk: The Golden Age Arc y la antología The Animatrix. En sus más de 100.000 ilustraciones, su director Yasuhiro Aoki combina técnicas modernas de animación con un estilo más artesanal reflejado, lo que significó la obtención del Premio del Jurado en el Festival de Animación de Annecy 2025.

El resultado es una película fresca, entretenida y distinta, que busca conectar con el público a través de una historia cercana, divertida y visualmente impactante. ‘Chao: La sirena’ es una película imperdible para quienes buscan una experiencia diferente dentro de la animación comercial actual.


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