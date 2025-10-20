LO FALSO:

El mural de Dragon Ball Z en homenaje a Akira Toriyama fue borrado por manifestantes de la 'Generación Z'

LO VERDADERO:

El colectivo de graffiteros que pintó el mural de Dragon Ball Z en La Victoria modificó su propia obra para rendir homenaje a 'Trvko' y a las víctimas de la inseguridad ciudadana.

'Trvko' apoyó con presentaciones musicales durante la realización del mural de Dragon Ball Z

El mural de Dragon Ball Z, ubicado en el distrito de La Victoria, frente al Estadio Nacional del Perú, fue pintado en marzo de 2024 como homenaje póstumo al creador de la serie animada, Akira Toriyama, fallecido el 1 de marzo de ese año a los 68 años. En su elaboración participaron más de 40 artistas urbanos que unieron esfuerzos para plasmar a diversos personajes de la serie.

En octubre de 2025 se realizaron diversas protestas que llevaron el nombre de 'Generación Z' a nivel nacional como muestra del descontento ante el aumento de la delincuencia, los casos de corrupción y la inestabilidad política tras la llegada de José Jerí a la presidencia del Perú. Durante la marcha del 15 de octubre, Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido en la escena del hiphop como 'Trvko', fue asesinado alrededor de las 11.50 p. m. por un disparo presuntamente efectuado por un agente policial. El hecho ocurrió en la Plaza Francia, en el Cercado de Lima.

En ese contexto, circuló en Facebook, TikTok y X la versión de que el mural había sido borrado por manifestantes de la 'Generación Z' para reemplazarlo con uno dedicado a 'Trvko'. Sin embargo, esta información es imprecisa: el mural no fue intervenido por un grupo de manifestantes, sino por los propios autores del mural de Dragon Ball Z, quienes lo modificaron como homenaje al artista urbano.

Artistas de Hip-Hop y Graffiti rinden homenaje a 'Trvko'

La República se comunicó con Cans in the City, el colectivo de artistas urbanos que pintó el mural original de Dragon Ball Z y que luego lo transformó en un homenaje a Trvko. Señalaron que esta intervención no fue solo por Eduardo Ruiz, sino por todas las víctimas de la delincuencia. Uno de sus integrantes expresó lo siguiente:

"Nos activamos contra esta política que sigue llevándose a personas inocentes por su incompetencia. Esto no es solo por 'Trvko': es por los choferes, los alumnos extorsionados, por los muertos en atentados, por la gente humilde que trabaja y vive en zozobra, en medio de la indiferencia. Es por todas las personas a quienes les arrebataron a un ser querido por culpa de la corrupción. Es por mi causa, por nuestros muertos y por todos los asesinados. Espero que se entienda el mensaje: paz para todo el pueblo peruano".

Además, el colectivo señaló que 'Trvko' también participó en la creación del mural de Dragon Ball Z. "En las noches traíamos parlantes para acompañar con improvisaciones de freestyle. Estaban ahí 'Trvko' y otros compañeros, todos apoyando", indicó un miembro del grupo de graffiteros.

Conclusión:

En resumen, es imprecisa la versión difundida en redes sociales que afirma que el mural de Dragon Ball Z en el distrito de La Victoria fue borrado por un grupo de manifestantes de la 'Generación Z'. En realidad, los propios autores del mural borraron su obra para crear un nuevo mural en homenaje a 'Trvko' y a las víctimas de la inseguridad ciudadana.

