zona crypto

Cryptowallet Lemon ya mueve 1 de cada 18 transferencias interoperables en el Perú

El crecimiento de Lemon está ligado a la política de interoperabilidad del Banco Central de Reserva del Perú, que ha fomentado la competencia en servicios financieros.

Lemon se destaca por ofrecer cashback en Bitcoin
Lemon se destaca por ofrecer cashback en Bitcoin | Foto: composición LR/LEMON

La billetera digital Lemon, que combina soles y criptomonedas en una sola app, se ha convertido en uno de los actores más influyentes del ecosistema financiero peruano a poco más de un año de su llegada. Hoy, más del 5,6% de todas las transferencias inmediatas entre bancos y billeteras del país pasan por esta plataforma, según datos públicos de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE) analizados por la compañía.

En otras palabras, de las más de 55 millones de operaciones interoperables que se realizan cada mes en el Perú, 1 de cada 18 involucra a Lemon.

Transferencias interoperables en Perú

Transferencias interoperables en Perú

“La interoperabilidad cambió para siempre la forma en que los peruanos mueven su dinero. Hoy no existen barreras entre bancos, billeteras o crypto: todo está conectado en Lemon”, señaló Maxi Raimondi, CFO de la empresa.

Banco Central impulsó el crecimiento de la interoperabilidad

El crecimiento acelerado de Lemon no es casual. Responde a la política del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la CCE, que desde mediados de 2024 permitió que bancos, billeteras y fintech —locales y extranjeras— se conecten entre sí.

Esa apertura generó dos efectos inmediatos:

  • Más competencia entre servicios financieros.
  • Más acceso a nuevas tecnologías como las billeteras duales (soles + crypto), donde Lemon se posiciona como líder.

En consecuencia, el Perú ya cuenta con más de 340 fintech activas, un incremento del 20% frente a 2023. Además, el 45% son extranjeras, lo que confirma el atractivo del mercado local.

Perú en el top 10 de mercados crypto

Perú en el top 10 de mercados crypto

El auge también se ve en el segmento crypto: solo en los primeros seis meses de 2025 se registraron 2,2 millones de descargas de apps crypto, un 15% más que en todo 2024.

En ese contexto, Lemon —fundada en Argentina y con operaciones regionales— ya acumula:

  • 1,4 millones de descargas en Perú
  • 900.000 usuarios registrados
  • 45% de los usuarios crypto activos semanales del país, según SensorTower

Cuál es la fórmula del éxito de Lemon

Los pagos digitales son el motor de su expansión. En 2025:

  • Las operaciones con QR interoperable y tarjeta VISA crecieron 51% cada mes en promedio.
  • Aunque el QR es el más usado en cantidad de operaciones, la tarjeta VISA Lemon mueve el 75% del volumen total, sobre todo en compras de mayor valor.

Pero lo que más llama la atención a los usuarios es su beneficio estrella: cada pago devuelve un porcentaje de Bitcoin como cashback. Hasta ahora, Lemon ya ha entregado el equivalente a US$25 millones en Bitcoin en toda la región.

Lemon es la app crypto más usada en Perú

Lemon es la app crypto más usada en Perú

Perú es el nuevo protagonista crypto

En menos de dos años, el país se consolidó como uno de los seis mayores mercados crypto de América Latina y ya está en el top 10 global en usuarios activos, según firmas como Chainalysis y A16z.

Lemon se posiciona como un puente entre ese mundo digital y el sistema financiero tradicional: desde la misma app se puede enviar soles, comprar Bitcoin o dólares digitales y pagar en comercios con QR o tarjeta.

Crecen los pagos digitales en Perú

Crecen los pagos digitales en Perú

Qué es Lemon

Es una billetera dual, es decir, una plataforma que combina dinero tradicional (soles) con criptomonedas. Permite:

  • Ahorrar
  • Comprar cripto
  • Pagar con QR
  • Usar una tarjeta VISA internacional

La empresa ha levantado US$66 millones en inversiones y hoy lidera el mercado minorista cripto en Argentina y Perú, con más de 5 millones de usuarios en la región.

