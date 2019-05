Pokémon GO: Estas son las fechas para la próxima incursión ex con Deoxys [FOTOS]

Niantic sigue aumentando el contenido de Pokémon GO, pues ayer se celebró el evento especial con Lapras, en las próximas horas regresa Cresselia al videojuego con su aspecto shiny y ahora liberó una nueva ola de pases de incursión EX con Deoxys para esta fecha.

Las incursiones Ex de Pokémon GO son muy particulares, ya que se activan cada cierto tiempo en el videojuego y solo algunos usuarios son los elegidos para participar y así tener la gran oportunidad de capturar Deoxys forma defensa.

De acuerdo a las fotografías subidas por los propios usuarios a redes sociales, Niantic lanzó una ola de pases de incursión EX para el mes de junio, exactamente en los días 2 y 3 de ese mes, a menos de una semana para el nuevo Community Day de Slakoth en Pokémon GO.

Foto: Paranoias Gamers YT

¿Cómo conseguir una invitación al ex raid pokémon go?

Aunque parezca una difícil tarea conseguir una invitación a la raid ex de Pokémon GO, pues esto es todo lo contrario ya que el usuario solo debe participar de las batallas que van apareciendo en los 'gyms' de la ciudad, los cuales, algunos de ellos, llevan una etiqueta en la parte superior derecha que dice “gimnasio de incursiones ex”.

Una vez que haya realizado una incursión en dicho gimnasio, Niantic le enviará una invitación a la incursión ex que se llevará a cabo en los próximos días. Además, el jugador de Pokémon GO podrá invitar a algún amigo dentro del videojuego para que ambos participen y derroten a Deoxys forma defensa.