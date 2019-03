League of Legends: Bart Simpson competirá en torneo de LoL y Homero lo sabotea [VIDEO]

Los Esports llegaron a la pantalla chica. League of Legends será parte del nuevo capítulo de Los Simpson, donde veremos a Bart competir en un torneo de LoL; sin embargo, Homero hará lo posible por sabotear su participación.

Este nuevo episodio significó la colaboración entre los escritores de la popular serie animada de Fox con Riot Games, ya que la casa desarrolladora brindó información para que los guionistas logren una representación más exacta de lo que es un torneo de Esports.

El capítulo de Los Simpson llevará como nombre ‘E My Sports’, el cual ya fue transmitido en Estados Unidos, donde veremos a Bart Simpson haciendo hasta lo imposible por cumplir su sueño de convertirse en un jugador profesional de League of Legends, juego que llevará el nombre de "Conflict of Enemies".

A pesar de que Bart logra el permiso de Homero para participar en el torneo de LoL, donde enfrentará a un equipo brasilero, se llevará una sorpresa cuando se entere que su enemigo será su propio padre. A continuación, te dejo los tráilers.

Tráilers del episodio dedicado a los Esports de Los Simpson

Si eres amante de los videojuegos y de Los Simpson, no te puedes perder este episodio que se estrenará el domingo 24 de marzo en el horario de siempre.