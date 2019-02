Reggie se retira de Nintendo: el completo y conmovedor mensaje de despedida [VIDEO]

Reggie Fils-Aime ha sido probablemente, una de las personalidades más carismáticas que ha estado al mando de alguna división en Nintendo. El ejecutivo de 58 años de edad, anunció su retiro para pasar más tiempo con su familia, y lo hizo con un conmovedor mensaje de despedida frente a cámaras que hemos traducido para ti.

La cuenta de Nintendo of America en Twitter, hizo pública la despedida de su presidente, más conocido como simplemente ‘Reggie’. Esta despedida fue directa y personal, con el mismo ejecutivo al frente de cámaras y dirigiéndose a los fans con estas palabras:

“Hola, fans de Nintendo, Reggie aquí. Para este momento, de seguro ya escucharon las noticias. Sí, me estoy retirando. Quería llegar directamente a ustedes, la comunidad de Nintendo, porque hay una cosa que realmente quería decir: Gracias”.

“Gracias por su apoyo sin cesar, y por su pasión y amor por Nintendo. Y, personalmente, por darme un reino del hongo lleno de increíbles recuerdos que nunca olvidaré, nunca”.

Reggie hizo referencias nostálgicas a su larga trayectoria en la gran N: “La primera vez que vi el apodo ‘Reggienator’, me di cuenta que los fans de Nintendo comparten un sentido de comunidad sin igual. Un lazo que va más allá solo el amor por videojuegos. Por estos últimos 15 años, he tenido el honor de ser incluído como parte de tu familia. Así como entiendes a Nintendo que siempre intenta poner sonrisas en los rostros. Bueno, déjame decirte. Tú has puesto miles de sonrisas en la mía”.

También explicó las razones importantes para su decisión: “Mientras me enrumbo en un par de meses a pasar más tiempo con mi esposa, mi familia y mis amigos, le dejó la responsabilidad a Doug Bowser. En Abril, Douglas se convierte en el nuevo presidente de Nintendo of America”.

Se tomó unos segundos para hablar del que será su sucesor: Doug Bowser, cuyo apellido es similar al nombre del némesis más conocido de Super Mario: “Doug es un líder apasionado y poderoso, y un tipo que, en su juventud, probablemente invirtió demasiado tiempo frente a una máquina de arcade de Donkey Kong. Dentro de Nintendo, hay gente que ya lo conoce como una fuerte guía”

“Y les pregunto, con un nombre como Bowser, ¿quién mejor que él para tener las llaves del castillo de Nintendo? Doug tiene una fuerte relación con el Sr. Furukawa y todos los equipos. Por lo tanto, sé que, juntos, nuestros equipos continuarán sorprendiendo y deleitando”.

También confirmó que su salida no se debe a un tema de salud o de cansancio: “Me conoces como un jugador. Así que probablemente entiendes qué increíble ha sido trabajar en Nintendo. Una de las experiencias más distintivas de mi vida. Me voy en buena salud y espíritu. Y, créanme, mi cuerpo sigue listo (en referencia a un jocoso comentario del E3 2008)”.

Cerró el mensaje con un emotivo cumplido a Nintendo y a los fans que lo acompañaron todos estos años: “En abril, dejaré el título que ha significado tanto para mi: Presidente de Nintendo of America. Pero retendré uno que significa incluso más: fan de Nintendo. Desde el fondo de mi corazón, gracias otra vez por todo. Tú eres el mejor”.