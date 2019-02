PS4: estos detalles de Marvel’s Spider-Man podrían confirmar una secuela del juego

Marvel’s Spider-Man marca el retorno del amigable vecino a los videojuegos, en donde tenemos la oportunidad de coleccionar una serie de trajes que ha utilizado a lo largo de distintos cómics y universos, pero no solo eso, ya que estos detalles del título podrían confirmar una posible secuela del exclusivo de PS4.

La historia principal del videojuego nos permite enfrentar a los villanos icónicos del Hombre Araña como: Scorpion, Señor Negativo, Rhino, Buitre, Shocker, Electro y Supervisor; además, tenemos misiones secundarias donde detenemos robos, persecución de autos, evitamos secuestros, entre otras cosas.

Por otro lado, mientras avanzábamos en la historia de Marvel’s Spider-Man, las cinemáticas no solo nos graficaban lo que sucedía en la ciudad, sino que también nos alienta a pensar que el videojuego podría tener una secuela.

Como se sabe, la casa desarrolladora cambió los roles de algunos personajes dentro del videojuego, que son fundamentales en la historia de Spidey, como es el caso de Norman Osborn, quien es el alcalde de Nueva York y Mary Jane que trabaja como reportera del Daily Bugle, además, de la presencia de Miles Morales. A continuación, te presentamos los detalles que revelarían una posible entrega de Marvel’s Spider-Man 2.

Norman Osborn se convertiría en el Duende Verde

Como mencionamos en el párrafo anterior, Norman es el alcalde de Nueva York, y aunque tenemos contacto con Harry, su hijo, a través de unos laboratorios en las azoteas de la ciudad, este no aparece durante el juego, pero sí en una cinemática donde descubrimos que está dentro de una cámara.

En Marvel's Spider-Man, Osborn tiene como objetivo el desarrollo de una cura para su hijo, pero esto no lo aleja de la malvada personalidad que es encarnada por el Duende Verde. La existencia de este villano se descubre cuando jugamos en el rol de Mary Jane y descubrimos un prototipo de la máscara de este personaje en el departamento de Norman, además, de granadas moradas, lo cual demuestran que el alcalde de Nueva York podría aparecer como el nuevo enemigo de Spidey en una nueva entrega del juego.

Harry Osborn podría ser Venom

En una de las cinemáticas finales de la historia final de Marvel’s Spider-Man descubrimos que Harry se encuentra en una incubadora luchando por sobrevivir. A primera vista uno piensa que podría ser el Duende Verde, pero no es así, ya que Norman mantiene a su hijo con vida gracias a un simbionte.

El traje del Simbiote que Peter Parker podría usar

Como sucedió en la película Spider-Man 3, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, Peter Parker podría utilizar el conocido traje negro en la secuela de Marvel’s Spider-Man, ya que este modelo no está disponible en la historia principal o en alguno de los 3 DLC liberados.

Por otro lado, el director creativo se refirió a esto con las siguientes palabras: “Creo que algo como el traje (del simbionte) merece su propia historia. Creo que hacerlo solo como un traje desbloqueado no sería justo”.

Continúa diciendo: “Es una de las mejores historias de Spider-Man y pienso que es compleja. Además, es una historia que necesita ser contada y debe ser contada al estilo de Insomniac Games”.

Miles Morales en la secuela de Marvel’s Spider-Man

Miles es otro de los personajes jugables, junto con Mary Jane, en el videojuego, quien en una de las escenas de Marvel’s Spider-Man es mordido por una araña, la cual se escondió en la chaqueta de MJ. Ante este cambio, Miles se queda sorprendido debido a que adquiere los mismos poderes de Spider-Man y cuando se lo cuenta a Peter Parker, el protagonista le confirma que es nuestro amigable vecino.

Director de Marvel's Spider-Man ya trabaja en otro videojuego

Hace unos días, Bryan Intihar, director creativo de Insomniac Games, anunciaba desde su cuenta en Twitter que ya se encontraba trabajando en el nuevo desarrollo de un videojuego, lo cual generó muchos rumores entre sus seguidores y fanáticos del vidoejuego, quienes esperan se haya referido a una segunda entrega de Marvel’s Spider-Man.

