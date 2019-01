Descubren ‘mundo negativo’ en The Legend of Zelda similar al ‘mundo -1’ de Super Mario Bros [VIDEO]

El youtuber SKELUX, ha hecho un pequeño descubrimiento mucho más grande de lo que parece en primera instancia. Gracias a algunas jugarretas, pudo desbloquear los ‘mundos negativos’ en The Legend of Zelda de 1986. Un conjunto de contenido oculto del juego, similar al mundo ‘-1’ en Super Mario Bros, también conocidos como ‘Minus Worlds’.

Es probable que algunos no conozcan al pequeño fenómeno de los ‘mundos negativos’ en Super Mario Bros, el primer Super Mario que catapultó a la fama tanto a Nintendo, como a su consola la NES. Se trata, pues, de un simple truco que hace que el juego regrese números negativos en las variables correspondientes a los mundos del juego.

Para acceder a estos secretos mundos, se tiene que activar un pequeño bug, cerca de la zona donde accedemos a los otros mundos de manera directa en el nivel 2-1 (Warp zone). Forzando el traspaso de Mario y haciendo otras cosas específicas, provocaremos que el juego confunda la variable encargado de indicar el número del mundo en el que estamos, y entraremos al llamado ‘mundo -1’.

Como ya debes haber comprendido, esto probablemente se deba a un cierto mal funcionamiento del código. Los ‘mundos negativos’ son, al parecer, infinitos. En un inicio solo te permitirá recorrer un solo nivel, pero con algunos trucos podrás forzar al juego a seguir generándolos. No sabe con certeza si estos son niveles creados aleatoriamente o si se trata de niveles descartados o de prueba.

Lo cierto es que parece que Super Mario Bros no fue el único juego que permitía un comportamiento similar en su catálogo de NES. Y es que otro de los juegos más populares de Miyamoto y de la consola, The Legend of Zelda, también puede presentar un comportamiento similar, presentando los ya conocidos como ‘mundos negativos’.

El youtuber SKELUX, explica en su video que el mecanismo de Nintendo para la creación del extenso mapa de The Legend of Zelda respondía a unas coordenadas horizontales y verticales, con un valor idéntico para cada eje. Sin embargo, el mundo de The Legend of Zelda es mucho más largo que alto.

Desde esta premisa, SKELUX afirma que existe una porción del mapa a la que el jugador no puede acceder dentro del juego, y que si lo intenta, mediante glitches de colisión y otras técnicas, el mismo juego posee un mecanismo de ‘seguridad’ para ‘resetear’ al jugador a la primera posición del mapa (aquella primera pantalla donde se te invita a entrar a la cueva para recoger la espada).

Sin embargo, el youtuber flogró vencer este mecanismo y confirmó que existe un mundo paralelo en The Legend of Zelda, al que bautizó, como era de esperarse, como ‘Minus Worlds’ o ‘mundos negativos’. En su video explica, aunque en inglés, todo su proceso.

En particular, estos mundos tienen pinta de también ser generados automáticamente, o de al menos tomar la estructura de otros niveles para presentarlos con otro estilo y entornos, como sucedía en Super Mario Bros. Eso sí, a diferencia del título del fontanero, el ‘mundo negativo’ de The Legend of Zelda es mucho más hostil y grotesco. Jefes de Frankenstein, octoroks escupiendo boomerangs, algo quizá tenebroso para algunos, y que puedes descubrir por ti mismo en su propio video.