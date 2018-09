Nintendo Switch Online: ¿Qué otros juegos clásicos de NES podrían aparecer?

Nintendo confirmó recientemente la reprogramación del Nintendo Direct. El evento, que hará público los detalles sobre el nuevo servicio online de Nintendo Switch, será este 13 de septiembre a las cinco de la tarde, hora peruana. Hasta el momento se sabe que el servicio online contará con 20 juegos clásicos de la mítica NES. ¿Cuáles son todos los juegos que podrían aparecer en el servicio, y qué otros se dejarían de lado?

Por el momento solo hay 10 juegos confirmados para el lanzamiento del nuevo servicio online de Nintendo Switch, que será de paga y empezará a funcionar desde el 18 de septiembre. Más detalles sobre sus funcionalidades serán seguramente revelados en el próximo Nintendo Direct a realizarse mañana.

Es importante considerar que los juegos confimados, por ahora, a aparecer para la plataforma online son todos juegos desarrollados por la misma Nintendo, y no por compañías third party. Es decir, muchos juegos hechos por los más importantes desarrolladores de la época como Konami, Capcom y Square no tienen asegurada su presencia en Nintendo Switch Online, habrá que esperar al futuro cercano para saber si estarán disponibles.

Lo que sí se sabe y parece significar una primera apuesta de Nintendo por satisfacer a todos los amantes de la vieja escuela de videojuegos, son las nuevas funcionalidades con las que contará el servicio, ya que no se tratará de una simple oferta de títulos retro como en las pasadas consolas virtuales. Nintendo ofrecerá juego online para los títulos de NES ofrecidos como parte del servicio Nintendo Switch Online. Esto incluye modos multijugador cooperativos y competitivos. Permitiéndote jugar esos clásicos títulos con un amigo a distancia y competir contra él. Algunos de los títulos que no tienen modo de dos jugadores incluso podrán jugarse tomando turnos, según ha anunciado Nintendo.

"Amigos pueden incluso ver las partidas 'single player' de otros jugadores y 'pasar el control' en cualquier momento" afirmó la empresa japonesa. "Todos los juegos clásicos de NES tendrán soporte para chat de voz vía el app para smartphones de Nintendo Switch Online. Y también será posible jugar a estos sin conexión", agregaron.

Nintendo también confirmó que, aparte de los juegos ya confirmados para la plataforma online, otros 10 serán agregados completando los 20 juegos clásicos de NES prometidos desde hace un tiempo atrás. Estos serán agregados regularmente. ¿Será la nueva estrategia de Nintendo el generar expectativa para cada título clásico en su nueva plataforma? ¿Podrá Nintendo llegar a acuerdos con los principales desarrolladores de la época para ofrecer los títulos más clásicos de NES en su nuevo servicio?

Sin lugar a dudas, este nuevo servicio será algo que marcará un nuevo modelo para Nintendo, y puede decidir en buena medida una gran parte de su futuro. El juego online ha estado presente en las consolas de Nintendo desde el Wii y el Nintendo DS. Pero lamentablemente estos servicios no han mantenido un estándar ni conexión entre sí, en cuanto a contenido descargable se refiere.

Esta incógnita se suma los recientes eventos que Nintendo ha protagonizado con una estrategia legal que terminó por cerrar recientemente muchos sitios de emulación. Todo parece indicar que los planes de Nintendo con los títulos clásicos que lo hicieron famoso serán algo que dará que hablar.

Estos son algunos de los títulos más clásicos de NES, pero que aún no están confirmados para Nintendo Switch:

Circus Charlie

Clásico infaltable y muy jugado, sobre todo en los numerosos clones que existieron del NES, como MaxPlay y PolyStation

Excite Bike

Entrañable juego de carreras. El título pertenece al grupo first party, es decir, desarrollado por la misma Nintendo.

Ghost n' Goblins

Un título exitoso y reconocido por ser particularmente difícil, desarrollado por Capcom.

Metroid

Otra de las principales franquicias de Nintendo. La primera aventura de acción de la popular Samus Aran

Castlevania 1, 2 y 3

Una de las más reconocidas y trascendentes trilogías de todos los tiempos. Obra clásica de Konami.

Megaman

Otro clásico juego de acción de Capcom. Franquicia infaltable.

Contra y Super C

Quizá los mejores juegos para dos jugadores de la consola. Tener alguno de estos títulos en modalidad online puede asegurar un éxito sin precedentes

Para ver la lista de juegos confirmados de NES para Nintendo Switch Online puedes ingresar aquí.