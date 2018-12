PS4: Spyro Reignited Trilogy nos hace recordar las experiencias de PS1 [REVIEW]

Era 1998 cuando un pequeño dragón morado llegaba a la primera consola de Sony, PlayStation. El juego se llamaba Spyro the Dragon y era el inicio de una trilogía que marcaría historia dentro de la industria de los videojuegos. Esta vez, luego de 20 años, ha vuelto en un remake para todos los usuarios de PS4 y Xbox One con el nombre de Spyro Reignited Trilogy.

Spyro Reignited Trilogy fue realizado por Toys for Bob y la distribución estuvo a manos de Activision. Este remake incluye los tres primeros títulos de la saga del dragón morado, los cuales son: Spyro el Dragón, Spyro 2: En busca de los talismanes y Spyro 3: El año del Dragón. Títulos que fueron desarrollados a partir del 1998 hasta el 2000 por Insomniac Games, creadores del reciente Marvel’s Spider-Man.

El 2018 ha sido un año muy rico en lo que se refiere a aniversarios, ya que varias franquicias de videojuegos e incluso consolas cumplieron 20 años, por este motivo, la decisión de lanzar el remake cuando Spyro cumplió dos décadas dentro de la industria fue un tanto genial como nostálgica.

Por otro lado, la nostalgia estuvo presente durante todo el año y ello no es ajeno a Spyro Reignited Trilogy, ya que el videojuego estuvo pensado en revivir las emociones de los gamers que disfrutaron del título en su versión original; sin embargo, la decisión que tomó Activision y Toys for Bob causó opiniones divididas en lo que respecta la elección del juego.

Es decir, una vez que culminamos el primer título, Spyro el Dragón, es posible iniciar con el segundo y lo mismo sucede hasta completar los tres títulos, lo cual puede ser bueno si un usuario lo juega por primera vez y quiere enterarse de la historia como es debido; no obstante, para aquellos gamers que ya jugaron los tres títulos anteriores puede ser un tanto molesto no elegir el juego de su preferencia para empezar a jugar.

Además, luego de que hayamos completado el primer título de Spyro Reignited Trilogy, el usuario deberá descargar material de los dos juegos restantes, Spyro 2: En busca de los talismanes y Spyro 3: El año del Dragón, ya que ambos títulos no se encuentran completos. Esto se debe a que el juego viene en un solo disco y a pesar de que lograron colocar los tres juegos, el espacio del CD es insuficiente.

Por otro lado, Spyro Reignited Trilogy sufre caídas de frame que duran muchos segundos, lo cual no debería debería suceder dentro de un remake. Esto se da cada vez que el pequeño dragón es aplastado por los enemigos y se vuelve plano como si fuese una caricatura de los noventas.

En lo que respecta al gameplay del videojuego es muy similar a lo vivido en la primera consola de Sony, pues los usuarios de PS4 cuentan con los mismos comandos de movimientos y ataques de Spyro, lo cual genera mucha comodidad al momento de jugarlo.

Lo llamativo de Spyro Reignited Trilogy es que se mantiene la cantidad de jefes y npc’s que debemos vencer en las distintas tierras de dragones; además, contamos con muchas misiones y acertijos por resolver. Esto hace que cualquier gamer de la edad que sea pueda disfrutar del juego.

Los gráficos son una maravilla en Spyro Reignited Trilogy, pues se nota el gran trabajo y esfuerzo que realizó Toys for Bob para animar hasta en lo más mínimo el remake.

Esto se puede en las texturas de cada elemento que forma parte de los distintos mapas y cuando usamos el lanzallamas de Spyro contra el piso, pues podemos ver como se incinera el pasto y segundos después regresa a la normalidad. Lo mismo sucede cuando nos caemos en un lago, el efecto de ver al dragón ahogándose está bien realizado.

Además, cada que liberamos un dragón el juego nos muestra cinemáticas que son pequeños cortos dentro del juego, los cuales son muy entretenidos de escuchar, ya que no solo nos cuentan historias, sino que también nos ayuda a comprender un poco más el juego.

La musicalización de las tres primeras entregas de Spyro estuvo bajo al responsabilidad de Steve Copeland, baterista del grupo The Police, y fue la misma persona que se encargó de rehacer el soundtrack de Spyro Reignited Trilogy.

Conclusión

Spyro Reignited Trilogy es un fiel remake de las versiones originales que no le restó nada, sino todo lo contrario, pues el usuario podrá revivir las aventuras de Spyro con una versión mejorada de gráficos y cinemáticas que te van enseñando cómo mejorar tu habilidad dentro del juego, lo cual no es nada difícil. Sin embargo, pudo ser mejor si le daban más libertad al gamer al momento de elegir la elección del juego de su preferencia y no completarlo en orden. El puntaje que le damos es 7 de 10.