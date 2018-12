Nintendo Switch, PlayStation 4 o Xbox One: ¿qué consola tendrá los mejores juegos en 2019?

El 2018, a pesar de que no termina, parece ser un buen año para la industria de videojuegos, en especial para las consolas, ya que la gran N tuvo grandes lanzamientos y anuncios para Nintendo Switch presentados en Nintendo Direct; por otro lado, PlayStation 4 tampoco desentonó durante el año y tuvo grandes arribos, mientras que Xbox One tuvo su peor año, ya que no tuvo títulos exclusivos que puedan impactar en los gamers.

Es normal que cada consola tenga videojuegos exclusivos, pero también fuimos testigos de la presencia de varios títulos que estaban disponibles en las tres plataformas, lo cual no significó que estén al mismo nivel de lanzamientos, ya que la mayoría de demos y lanzamientos oficiales iniciaron en PS4.

Esto se resume en un buen año para Sony, debido a la gran cantidad de títulos exclusivos y por ser la primera consola en la que miles de usuarios pudieron disfrutar de distintos juegos. Por otro lado, Nintendo no se quedó atrás con el lanzamiento de su propio emulador en Switch Online, sino que está a la espera de uno de los mejores títulos creados por la gran N, Super Smash Bros. Ultimate, el cual cuenta con más de 74 peleadores.

La presencia de Xbox One durante todo el año pasó desapercibida, pues no tuvo juegos exclusivos y como dije líneas arriba, la mayoría de ellos ya se podía jugar en PS4; sin embargo, se puede decir que su caballo de batalla durante el año fue el lanzamiento de Forza Horizon 4.

Aunque parezca prematuro, la batalla entre PS4, Xbox One y Nintendo Switch está por empezar de nuevo, ya que el 2019 está a la vuelta de la esquina y los gamers ya piensan en los videojuegos que llegarán durante todo ese año, y no solo eso, pues también será importante al momento de adquirir una consola.

Empezamos con Microsoft, ya que la empresa americana espera ser protagonista con su consola Xbox One durante todo el 2019 en lo que respecta a lanzamientos, gráficos y jugabilidad. Los videojuegos que llegarán a dicha plataforma son:

CyberPunk 2077

Session

Jump Force

Kingdom Heats III

Resident Evil 2

Ori and the Will of the Wisps

Skull and Bones

Devil May Cry 5

Gears of War 5

Battleloads

Crackdown 3

Cuphead “The Delicious Last Course”

Jedi: Fallen Order

Sekiro: Shadows Die Twice

Sony tampoco quiere dormirse en sus laureles, y aunque se especule del arribo de la nueva PS5, ya cuenta con una recargada agenda en lo que respecta a lanzamientos de distintos géneros de videojuegos para PS4.

Jump Force

Devil May Cry 5,

The Last of Us Part 2

Resident Evil 2 Remake

Ghos of Tsushima

Days Gone

Doom Eternal

Tunche, videojuego peruano

Sekiro: Shadow Die Twice

Kingdom Hearts III

Jedi: Fallen Order

En lo que respecta a Nintwndo Switch, la gran N se mantiene en su línea y apuesta por versiones actualizadas de videojuegos que se han disfrutado en sus anteriores plataformas.

Bayonetta 3

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

Metroid 4

Tunche

Daemon X Machina

Travis Strikes Again: No more Heroes

Luigi’s Mansion 3

Super Mario Bros. Deluxe

Town

Yoshi’s Crafted World

Animal Crossing 2019