YouTube: Pokémon GO y la guía más completa de Cyndaquil para su día de comunidad [VIDEO]

Mañana llega el nuevo evento de día de comunidad a Pokémon GO que será protagonizado por Cyndaquil. ¿Qué posibilidades traerá? ¿Habrá nuevos movimientos? ¿Cómo puedo aprovecharlo al máximo? Todo lo sabrás en esta guía completa que incluye todos los datos y los mejores consejos para que no se te escapen las grandes oportunidades que llegarán mañana al evento del popular videojuego de Niantic.

¿Cuando y de qué hora a qué hora durará el día de comunidad de Cyndaquil?

El día de comunidad de noviembre que protagonizará Cyndaquil en Pokémon GO será este sábado 10 de noviembre, desde las 2 p.m. hasta las 5 p.m. hora peruana.

¿Cuál es el movimiento especial para el día de comunidad de Cyndaquil?

Si durante las tres horas que dura el evento, evolucionas a tu Quilava (primera evolución de Cyndaquil) en Typhlosion (segunda evolución de Cyndaquil), se te garantiza que este tu nuevo Typhlosion tendrá el nuevo movimiento de tipo fuego: Anillo Ígneo.

¿Cómo me aseguro de conseguir el nuevo movimiento?

Tienes que asegurarte de evolucionar a tu Quilava durante el plazo de tiempo que dure el día de comunidad (10 de noviembre de 2 a 5 p.m). Si no lo haces dentro de estas horas, tu Typhlosion seguramente aprenderá cualquier otro movimiento.

¿Qué mas traerá este día de comunidad a Pokémon GO?

Como ya es costumbre en estos eventos especiales, en este día de comunidad, Cyndaquil invadirá las calles, habrá cientos de ejemplares rondando por ahí para que puedas asegurarte hacerte con no uno, sino varios.

¿Llegarán tanto Cyndaquil como sus evoluciones en forma shiny?

¡Claro que sí! Tanto Cyndaquil, como Quilava y Typhlosion llegarán también en su forma shiny, aquí puedes ver una imagen de cómo lucirán para que puedas identificarlos mejor.

¿En qué lugares puedo encontrar a Cyndaquil shiny con más probabilidad?

Visita areas con mucha gente, como parques y plazas, ya que estas tienen la más alta probablidad de tener un buen número de Cyndaquil shiny. Tampoco olvides revisar sus puntos IV, los shiny al 100% son de lo mejor en Pokémon GO. ¿Te imaginas conseguir a un Cyndaquil 100% shiny, evolucionarlo hasta Typhlosion y conseguir el movimiento de Anillo Ígneo? ¡Esa es la meta, no te rindas!

Por si necesitas o prefieres consejos más directos, de tú a tú, te recomendamos dos videos. Uno es del ya popular 8bit CR que acostumbra a mantener actualizada a su audiencia con los mejores consejos de Pokémon GO. El segundo video es de SoninGame, una excelente jugadora chilena de Pokémon GO que acaba de publicar otra serie de grandes consejos para aprovechar al máximo el día de comunidad de Cyndaquil en Pokémon GO.

Por el momento, aún no hay noticias sobre cuándo y qué traerá el evento de diciembre para Pokémon GO, pero no te preocupes, que estamos siempre atentos a las actualizaciones (y a las filtraciones). Puedes seguir nuestro apartado especializado de Pokémon GO en este enlace para que nunca te pierdas las novedades del popular juego de Niantic.