League of Legends: resumen del día 2 de los Play-In del worlds 2018 [FOTOS y VIDEO]

Ya inició el mundial del juego online League of Legends, conocido también como Worlds 2018 de LoL. La primera fase la conforman 12 equipos representantes de las 5 regiones, quienes luchan por el último cupo en cada uno de los cuatro grupos que estará en el main event.

La primera ronda de los Play-In ha terminado, en donde las 12 escuadras nos han dado grandes batallas y otras un poco flojas; sin embargo, eso no impide que los espectadores sigan disfrutando del campeonato y sobretodo de las partidas.

El grupo C conformado por Cloud9, Kabum! e-SPorts y Detonation Focusme y el grupo D encabezados por G-REX, Kaos Latin Gamers y Gambit eSports nos regalaron partidas espectaculares, pero los principales protagonistas serían el equipo nortamericano C9 y el equipo de Hong Kong G-REX, quienes ganarían sus dos partidas y prácticamente están clasificados para la siguiente ronda.

Sin embargo, el día dos era el mas esperado por todos los peruanos, pues Infinity Esports, equipo costarricense que tiene entre sus integrantes a tres peruanos. El grupo A inició este segundo día con los enfrentamientos entre las siguientes escuadras.

03:00 a.m. El equipo comandado por el peruano Arce se enfrentaría a Edward Gaming. La escuadra de China se llevaría el triunfo luego de una intensa batalla de 26 minutos.

04:00 a.m. inició el segundo encuentro entre las escuadras de G2 Esports y Bahçeşehir SuperMassive. La partida duró 32 minutos y la victoria fue del equipo turco SuperMassive.

G2 vs SUP Highlights | Worlds 2018 Play In Day 2 Group B | Bahçeşehir SuperMassive vs G2 Esports: https://t.co/EfVkBweIZM via — LoL LCS Highlights (@LoLLCSHighlight) 2 de octubre de 2018

05:00 a.m. sería la hora para que Infinity Esports regrese a las PC's y se enfrente al equipo australiano Dire Wolves para buscar un resultado positivo y no complicar su clasificación a la siguiente ronda; sin embargo, los representantes de América Norte sumarían su segunda derrota después de 34 minutos.

06:00 a.m. el equipo turco Bahçeşehir SuperMassive ganaría el duelo contra la escuadra de Ascension Gaming.

Ascension Gaming vs G2 Esports Full Game - LoL World Championship 2018 Play in Group B - ASC v G2 https://t.co/scN9wEZqta — LoL EULCS NALCS LCK (@kazagamezifttt) 2 de octubre de 2018

07:00 a.m. las escuadras de Dire Wolves y EDG se enfrentarían en una partida para saber qué equipo se quedaría con el primer puesto del grupo A. Después de 33 minutos, Edward Gaming se proclamaría ganador.

08:00 a.m. El último game fue entre G2 Esports y Ascension Gaming. La partida fue de 28 minutos y G2 se llevaría el triunfo.

Te mostramos el score del segundo día de los Play-In del worlds 2018 de LoL y cómo quedó la tabla de posiciones de los cuatro grupos.

Día 1

Tabla de posiciones

