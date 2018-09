Usuarios de Fortnite reportan la desaparición del cubo morado en Balsa Botín [VIDEO]

Fortnite, durante la temporada cinco, ha sorprendido a todos los usuarios, quienes buscan terminar la semana 10 de desafíos; sin embargo, el misterio que rodea al gran cubo morado es algo que los gamers no logran descifrar hasta el momento, lo cual crea un ambiente de teorías y suposiciones acerca de esta estructura.

El gigante cubo morado apareció en Fortnite hace un mes aproximadamente. Desde la grieta en el cielo, la cual desapareció, una serie de relámpagos cayeron en la parte más alta de Oasis Ostentoso para dar origen a la misteriosa estructura geométrica.

Los usuarios de Fortnite reportaron la aparición del cubo en las redes sociales, mientras estaban cerca de el podían regenerar sus escudos; sin embargo, cuando le disparaban o golpeaban con el pico el cubo reaccionaba arrojándolos muy lejos causando muerte por caída o en otros casos los atacaba con un rayo.

Días después, el misterioso cubo morado empezó a moverse sin un rumbo fijo. Esto emocionó a los usuarios, puesto que pensaban que era una especie de evento que había lanzado Epic Games. Además, el cubo dejó 7 runas grabadas en el piso luego de que se movía. El movimiento era cada 4 o 5 horas.

Rune #7 has been imprinted and the cube is now moving towards... Loot Lake #Fortnite pic.twitter.com/GQg2PswKOW