Otro duro golpe para Donald Trump. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la organización Americans for Immigrant Justice respaldaron una demanda contra el gobierno federal por impedir que los inmigrantes detenidos en Alligator Alcatraz reciban asesoría legal.

La denuncia surgió después de que los legisladores federales y estatales de Florida afirmaran a los medios de comunicación que había "750 personas en jaulas". Era la primera vez que recorrían el nuevo centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La ACLU y la organización Americans for Immigrant Justice apoyaron la iniciativa de algunos inmigrantes detenidos en Alligator Alcatraz y de bufetes de abogados como Florida Keys Immigration o Sanctuary of the South para demandar a Donald Trump.

La demanda contra el gobierno de Estados Unidos responde al impedimento que enfrentaron los extranjeros al intentar acceder a asesoría legal. En la acusación se alegó la imposibilidad de presentar documentos legales para obtener la libertad de los inmigrantes detenidos en una prisión rodeada de pantanos, caimanes, serpientes y panteras.

Asimismo, se afirmó que la administración Trump impidió a los abogados visitar a sus clientes. También se mencionó que está prohibido compartir información confidencial por teléfono o video, así como intercambiar documentos escritos.

Legisladores de Florida aseguran que hay humanos enjaulados en Alligator Alcatraz

"Acabo de salir del campo de detención de inmigrantes en los pantanos de los Everglades en Florida. 750 personas en jaulas… Hay inmigrantes sin antecedentes criminales", alegó el senador estatal Carlos Guillermo Smith a la prensa que esperaba afuera de Alligator Alcatraz. El funcionario también comentó que no tenían permitido hablar con los detenidos.

A pesar de los cuestionamientos, el presidente Donald Trump aprobó la apertura de este nuevo centro de detención, destinado a arrestar, procesar y deportar a más de 3.000 inmigrantes indocumentados.