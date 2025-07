Confirmado por el Gobierno de EEUU: USCIS y CBP advierten a residentes permanentes que su Green Card será revocada por esta razón

El Gobierno de Donald Trump revocará la Green Card a aquellos que no cumplan con la ley. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) realizó una seria advertencia a los inmigrantes con Green Card a través de sus redes sociales. En esta publicación, el departamento aclaró que la Tarjeta de Residencia Permanente no era irrevocable y que podía ser suspendida si no respetan la ley.

A esto se sumó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes ratificaron esta notificación, recalcando la importancia de ser un "residente permanente ejemplar".

USCIS y CBP advierten que inmigrantes perderán la Green Card por este motivo

USCIS, a través de sus redes sociales, advirtió a los residentes permanentes que su estatus legal no es incondicional y que "poseer una Green Card es un privilegio, no un derecho", por lo que el Gobierno de Donald Trump tenía la facultad de revocarla si no se cumplen con las leyes.

Asimismo, la CBP respaldó esto y añadió que "tener antecedentes penales no lo convierte en un residente permanente ejemplar". En este sentido, la actual gestión detalla que si los inmigrantes con Green Card tienen alguno de estos delitos en su historial, pueden perder su estatus:

Condenas por crímenes graves como violencia, fraude, tráfico de drogas, etcétera.

Proveer información falsa en la solicitud de residencia.

Permanecer sin permiso de reingreso.

No pagar impuestos.

Abandonar el estatus migratorio.

¿Qué pasa si un inmigrante pierde la Green Card en Estados Unidos?

Si un residente permanente pierde la Green Card, este queda vulnerable al sometimiento de las leyes federales, lo que implica el proceso de deportación de Estados Unidos, ya que pasaría a ser un inmigrante indocumentado.

Sin embargo, el nuevo no documentado puede postular a otros programas de protección de extranjeros si no quiere ser expulsado del país, como el asilo humanitario, Estatus de Protección Temporal (TPS), dependiendo de la nacionalidad, o la visa U para víctimas de delitos.