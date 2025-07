Durante su estadía en Roma, el cardenal Robert McElroy mantuvo una extensa conversación con CNN, donde abordó la situación actual en Estados Unidos y otros temas relevantes, como el papel que desempeña la mujer en la Iglesia Católica y el controvertido “gran y hermoso proyecto de ley”. Sin temor a las críticas, condenó energéticamente las políticas migratorias de Donald Trump, a las que calificó como “inhumanas” y “moralmente repugnantes”.

El arzobispo de Washington, quien fue nombrado por el Papa Francisco en 2021 y fiel aliado del papa León XIV en el último Cónclave, aseguró que las medidas no son las correctas, ya que no son acordes a la religión que profesa. “Esto simplemente no solo es incompatible con la doctrina católica, sino que es inhumano y moralmente repugnante”, enfatizó.

Robert McElroy critica la política migratoria de Donald Trump

McElroy aceptó que el Gobierno de Trump está en el legítimo derecho de aplicar las restricciones necesarias para evitar que los criminales causen daños a la nación. Sin embargo, cuestionó los métodos, sobre todo, porque afecta a la integridad de las víctimas. “Se trata de una deportación masiva e indiscriminada de hombres, mujeres, niños y familias que literalmente desgarra a las familias”.

Asimismo, se mostró preocupado por las redadas de los agentes de inmigración en las iglesias. Indicó que no entiende el “por qué” de esa medida. Por su parte, el vicepresidente JD Vance sugirió que las críticas hacia las medidas en “zonas sensibles” se debe a los obispos perderían fondos financieros.

Otro tema que le causó asombro fue el respaldo del Senado al “big beautiful bill” de Trump. “Les quita a los más pobres para dárselo a los más ricos”, sentenció.

Robert McElroy habla sobre el papel de la mujer en la Iglesia Católica

Por otro lado, no tuvo reparos en hablar sobre el rol de las mujeres en la Iglesia Católica, criticada por su conservadurismo. McElroy se mostró dispuesto y aceptó que también pueden ejercer cargos más influyentes como los hombres: “creo que sería importante avanzar en esa dirección”.

“El objetivo principal debe ser identificar dónde las mujeres ‘no están’ y luego preguntarse por qué”, sugirió, con la intensión de comenzar con una "revolución" en la doctrina. No descartó que las mujeres próximamente puedan ser diáconos.